قابيل يمد مهلة توفيق الأوضاع بسجل المستوردين 6 أشهر

دعاء حسني أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بمد مهلة توفيق الأوضاع بالتعديلات الجديدة في سجل المستوردين 6 أشهر إضافية، تبدأ من 16 فبراير الحالى. وذكر القرار الرسمي للوزارة 3 مواد نشرت في الوقائع المصرية الجريدة الرسمية للدولة، أوضحت الأولي منها أنه يمنح للأفراد والشركات التي لم

دعاء حسني

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بمد مهلة توفيق الأوضاع بالتعديلات الجديدة في سجل المستوردين 6 أشهر إضافية، تبدأ من 16 فبراير الحالى.

وذكر القرار الرسمي للوزارة 3 مواد نشرت في الوقائع المصرية الجريدة الرسمية للدولة، أوضحت الأولي منها أنه يمنح للأفراد والشركات التي لم توفق أوضاعها طبقا لنص المادة 2 من القانون 121 لسمة 1982 في شأن سجل المستوردين، مهلة لاستيفاء شروط القيد في سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية والذي وافق 15 فبراير الحالى.

فيما نصت المادة 2،3 من القرار، علي استمرار العمل بسجل المستوردين للأفراد والشركات التي لم توفق أوضاعها طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1982 إلي حين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من القرار، واشترطت استيفاء الشروط الأخري المقررة قانونياً.

كان علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، قد ذكر أن التعديلات الجديدة التي تمت علي قانون سجل المستوردين المعدل حديثاً، اقتصرت علي تغيير وحيد وهو مد فترة توفيق أوضاع المستوردين لمدة 6 أشهر.

وأوضح، أن التعديل جاء بعد أن تم اكتشاف أن قدرة الغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتوفير دورات تدريبة غير كافية في المهلة التي حددها القانون رغم تنظيم الغرف التجارية دورتين أسبوعياً للمستوردين علي مستوي الغرف التجارية إلا أنها لم تكن كافية، وهي دورات تنص عليها التعديلات الأخيرة لسجل المستوردين لرفع كفاءة المستورد ومواصفات وارداته من سلع للسوق المصرية.

وننشر نص القرار الرسمي في الوقائع المصرية