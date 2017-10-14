قابيل يفتتح 4 مصانع بالإسكندرية باستثمارات 6 مليارات جنيه

- تدشين أول ماكينة بانيو بتصميم مصرى وتكنولوجيا عالميةالمال - خاصافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، 4 مصانع لإنتاج أدوات المائدة والإطارات والصابون وحفاضات الأطفال بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.وشملت افتتاحات الو

– تدشين أول ماكينة بانيو بتصميم مصرى وتكنولوجيا عالمية



المال – خاص

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، 4 مصانع لإنتاج أدوات المائدة والإطارات والصابون وحفاضات الأطفال بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وشملت افتتاحات الوزير التوسعات الجديدة للشركة الالمانية لصناعة البورسلين بالإسكندرية -أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين بالشرق الأوسط- وشهد توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة تقدر بـ200 مليون جنيه، وتسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 20 ألف طن سنوياً بدلاً من 15 ألفًا.

وينتج المصنع أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين للاستخدامات المنزلية والفندقية باستثمارات مصرية تصل إلى مليار و120 مليون جنيه، ويحقق مبيعات سنوية بما قيمته 374 مليون جنيه، وتحقق صادرات قيمتها 210 مليون جنيه، وتتيح 2800 فرصة عمل مباشرة.

وأشار الوزير إلى أن حزمة القرارات التى أصدرتها الوزارة لتنظيم العملية الاستيرادية، أسفرت عن زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية لتلبية الطلب المحلي المتزايد عليها وتصدير الفائض إلى الخارج، وأسهمت هذه القرارات في تطوير هذا المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية، وإجراء توسعات جديدة، مؤكداً أن الصناعة المصرية أثبتت قدرتها على الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وإحلال المنتجات الوطنية محل مثيلتها المستوردة.

وأوضح قابيل أن التوسعات الجديدة ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة المزيد من فرص العمل والإسهام في نقل التكنولوجيا، ويصل عدد الروبوتات الموجودة بالمصنع 47 روبوت، وهي تعد من أحدث طرق الإنتاج العالمية في هذه الصناعة، وتحقق الاستفادة القصوي من الخامات المتوفرة محلياً في الإنتاج.

وزار الوزير مصنع روبكس لإنتاج البانيوهات بمدينة برج العرب، وشهد باكورة إنتاج الشركة من ماكينات البانيو، التي تعد أول ماكينة بانيو بتكنولوجيا عالمية حديثة يتم تصميمها وإنتاجها بالكامل في المصنع بأيدي مصرية، ويصل إجمالى الاستثمارات الحالية للشركة 250 مليون جنيه، وبحجم مبيعات بلغ العام الماضى 113 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل قيمة صادراتها العام الجارى إلى 30 مليون جنيه.



وشهد الوزير خلال الزيارة عرض حول إمكانات الماكينات القديمة والحديثة في الصناعة العالمية ومدى التطور الذى طرأ على الماكينة الجديدة، ووزع الوزير شهادات تقدير لفريق مركز البحوث والتطوير بالشركة، والذى قام بتصميم هذه الماكينة، فضلاً عن دورهم في اعداد دراسات بحثية حول اعادة تدوير نفايات المخلفات.

وأوضح قابيل أن الوزارة تدعم وتشجع تنمية الابتكار في الصناعة المصرية بهدف إدخال التكنولوجيات الحديثة إلى كافة القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج ماكينات البانيو تتميز بمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى الضعف دون المساس بالجودة العالية للمنتج وتوفير تكاليف التشغيل إلى النصف، وستلبى هذه الماكينات احتياجات مصنع روبكس واحتياجات المصانع الأخرى، كما سيتم توجيه كميات من الإنتاج إلى التصدير للأسواق الخارجية.



وافتتح الوزير 3 خطوط إنتاج جديدة بمصنع مدار جروب مصر والتى تعمل في مجال الصناعات الكيماوية، وتشمل التوسعات خط لإنتاج حفاضات الأطفال وخطين لإنتاج الصابون بإجمالى استثمارات 120 مليون جنيه، ليصل الإجمالى 600 مليون جنيه ويتيح 1000 فرصة عمل مباشرة، وتصل قيمة صادرات المصنع 250 مليون جنيه تصل إلى 350 مليون جنيه بعد إجراء التوسعات الجديدة.



ومن ناحية أخرى، تفقد الوزير مصنع بروميتون لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل ويصل إجمالى استثمارات الشركة 4 مليارات جنيه، ويحقق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية 900 ألف إطار سنوياً تقوم بتصدير 50% من الإنتاج إلى 90 دولة وتتيح 2000 فرصة عمل.



ولفت قابيل إلى أن الشركة لديها خطة للتوسع خلال الـ3 سنوات المقبلة، وتستهدف ضخ 100 مليون يورو لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% لتصل إلى 1.2 مليون إطار سنوياً.

