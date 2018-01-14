قابيل يفتتح 3 مصانع باستثمارات 650 مليون جنيه

❏ طرح 5 ملايين متر لشركات المطور الصناعى العام الجاريمحمد ريحانافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 3 مصانع جديدة لإنتاج حديد التسليح، وعدادات الكهرباء الذكية، وطباعة مواد التعبئة والتغليف، بمدينة السادس من أكتوبر، أمس، بإجمالى استثمارات 650 مليون جنيه.ووضع الوزير حجر أساس مجمع &la

❏ طرح 5 ملايين متر لشركات المطور الصناعى العام الجاري

محمد ريحان

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 3 مصانع جديدة لإنتاج حديد التسليح، وعدادات الكهرباء الذكية، وطباعة مواد التعبئة والتغليف، بمدينة السادس من أكتوبر، أمس، بإجمالى استثمارات 650 مليون جنيه.

ووضع الوزير حجر أساس مجمع «بوصلة» للوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمنطقة بولاريس الزامل .

شملت الافتتاحات مصنع الجيوشى للصلب لإنتاج حديد التسليح، بطاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويا، باستثمارات حالية 500 مليون جنيه، ومن المستهدف ضخ 250 مليون جنيه، لإنشاء خط إنتاج جديد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بطاقة 360 ألف طن.

أشار «قابيل» إلى أن افتتاح المصنع، يمثل إضافة قوية لإنتاج مصر من حديد التسليح، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أن حجم الاستهلاك بلغ العام الماضى حوالى 7.2 مليون طن، فيما لا يتجاوز الانتاج المحلى 7 ملايين، موضحا أنه من المتوقع ارتفاع حجم الاستهلاك إلى 9 ملايين طن عام 2020، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إنشاء خطوط جديدة لسد الفجوة، وتوجيه جزء إلى التصدير .

وافتتح «قابيل» أيضا، مصنع لإنتاج العدادات الذكية، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه، أكثر من 20 مليون جنيه مبيعات سنويا.

وأشار إلى أن تصنيع العدادات الذكية فى مصر، يعكس خطة وإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بهدف توفير العملة الصعبة، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وشملت الافتتاحات أيضاً، خط الإنتاج الجديد لشركة جنرال برنت، لطباعة مواد التعبئة والتغليف، بإجمالى استثمارات 100 مليون جنيه، التى يبلغ إجمالى مبيعاتها نحو 160 مليون جنيه، منها 55 مليون جنيه صادرات، ومن المخطط زيادة رأس مالها إلى 250 مليون جنيه، خلال العامين المقبلين.

وتضمنت جولة الوزير بمدينة 6 أكتوبر، زيارة منطقة المطور الصناعى بولاريس الزامل، كما قام بوضع حجر أساس مشروع «بوصلة» للوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لمنطقة بولاريس الصناعية، ويضم المشروع 56 وحدة تصلح لمختلف الاستخدامات (صناعى – تجارى – مستودعات ومخازن)، وتتراوح مساحاتها بين «500 – 700» متر مربع.

وقال «قابيل» إن طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى، أتاح سرعة توفير مساحات صناعية كاملة المرافق، من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية انتهت منذ أيام من تخصيص 8 ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعى، بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، ومن المخطط طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع أخرى، خلال العام الجارى.

وأوضح أن التوسع فى نظام المطور الصناعى، أتاح ايجاد محور جديد للتنمية الصناعية، عن طريق القطاع الخاص، بالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع من الأراضى المرفقة.

وأضاف أن مجموعة بولاريس، نجحت فى تطوير 3.1 مليون متر مربع على مرحلتين، تضمنت الأولى 2 مليون متر مربع، الثانية 1.1 مليون متر مربع، وأوضح أن منطقتها الصناعية تضم أكثر من 80 من كبريات الشركات المحلية والدولية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، تتيح حوالى 35 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكد أن البنية التحتية المتطورة والإدارة الاحترافية للمنطقة، ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فى مختلف المجالات.

وشهد المهندس طارق قابيل، توقيع اتفاق بين مجموعة بولاريس الزامل، والبنك الأهلى المصرى، لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة «7 – %10»، للوحدات التى سيتم إنشاؤها بمجمع بوصلة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.