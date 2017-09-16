قابيل يفتتح منتدى آفاق التحول الرقمي في مصر غدا

المال ـ خاص:يفتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة غدا فعاليات المعرض والمنتدى الذي تنظمه شركة سيمنس مصر بعنوان "تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية" والذي سيستعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقه في الصناعة المصرية استعداداً للثورة الصناعية الرابعة.كما يشهد الوزير

المال ـ خاص:

يفتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة غدا فعاليات المعرض والمنتدى الذي تنظمه شركة سيمنس مصر بعنوان “تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية” والذي سيستعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقه في الصناعة المصرية استعداداً للثورة الصناعية الرابعة.

كما يشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس مصر في مجال تحديث الصناعة وتطوير المهارات الصناعية المحلية بهدف نقل التكنولوجيا وتوفير باقة متكاملة من المنتجات المبتكرة والأنظمة والحلول المصممة للمناطق الصناعية في مصر بما يسمح بتحويل هذه المناطق إلى مناطق صناعية ذكية.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نحو 300 من قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص، حيث سيستعرض الحضور من خبراء التكنولوجيا خلال سلسلة من الحلقات النقاشية الآليات التي يُمكن من خلالها للتقنيات الناشئة مثل انترنت الأشياء والمؤسسات الرقمية وتكنولوجيا التصنيع بالإضافة لنظام التشغيلMindSphere، وهو نظام التشغيل المفتوح من سيمنس للقطاعات الصناعية، تغيير القطاعات المختلفة من الصناعة وحتى الطاقة والنقل.

كما سيقوم ممثلو الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم بمناقشة بعض العوامل اللازمة لدعم التحول الرقمي على نطاق واسع بما في ذلك تطوير المهارات والبحوث والتطوير وبناء الشراكات والاستثمار لتحديد خارطة طريق واضحة وكذا سبل تحقيق الترابط والتكامل بين الصناعة والجامعات ومراكز البحث العلمي.