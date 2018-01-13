قابيل يفتتح مصنعاً لإنتاج العدادات الذكية

محمد ريحانافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أحدث مصنع لإنتاج العدادات الذكية بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة السادس من أكتوبر، خلال زيارة ميدانية تضمنت افتتاح عدد من المصانع الجديدة.وأجرى الوزير جولة داخل المصنع، الذي يعمل في مجال تصنيع عدادات قياس الاستهلاك، والبور

محمد ريحان

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أحدث مصنع لإنتاج العدادات الذكية بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة السادس من أكتوبر، خلال زيارة ميدانية تضمنت افتتاح عدد من المصانع الجديدة.

وأجرى الوزير جولة داخل المصنع، الذي يعمل في مجال تصنيع عدادات قياس الاستهلاك، والبوردات الإلكترونية المطبوعة والدوائر الكهربائية والإلكترونية وأجزاء ومكونات ولوازم ومدخلات وملحقات قياس الطاقة أحادية وثلاثية الأوجه بكافة أنواعها وعدادات استهلاك المياه، وعدادات قياس استهلاك الغاز بجميع أنواعها، وتصنيع لمبات الإضاءة وكشافات إضاءة الشوارع بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه، وتبلغ مبيعاتها أكثر من 20 مليون جنيه.

وقال قابيل إن تنمية قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية، يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة، ويمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية النهوض بقطاع الصناعات الهندسية لما يتمتع به من ميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلية والعالمية، وفرصاً تصديرية واعدة، ويعد من أهم القطاعات التصديرية في مصر.

وأشار إلى أن تصنيع العدادات الذكية في مصر يعكس خطة وإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية بهدف إحلال الصناعة المحلية محل المستوردة، وتوفير العملة الصعبة إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب.

ووجه الوزير مسئولى المصنع بضرورة كتابة عبارة “صنع في مصر” على العدادات وبطريقة واضحة، حتى يتسنى للمستهلك سواء كان محلياً أو أجنبياً التعرف على دولة المنشأ.

وافتتح قابيل خط الإنتاج الجديد لشركة جنرال برنت لطباعة مواد التعبئة والتغليف، البالغة استثماراتها 100 مليون جنيه، ومبيعاتها السنوية 160 مليون جنيه، وإجمالي صادراتها السنوية 55 مليون جنيه، ومن المخطط زيادة رأس مال الشركة إلى 250 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى حرص الوزارة على النهوض بقطاع الطباعة وإنتاج مواد التعبئة والتغليف باعتباره أحد القطاعات الهامة في الصناعة الوطنية، والذي يخدم عدد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية في مصر، لافتًا فى هذا الصدد إلى قيام الوزارة بإنشاء مجلس تصديري للطباعة والتغليف والورق بهدف الارتقاء بصادرات هذا القطاع الحيوي لتصل إلى 2.5 مليون دولار بحلول عام 2020، والمساهمة في حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات محدثة تضم المصدرين والمنتجين بهذا القطاع الهام.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة.