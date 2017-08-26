قابيل يفتتح أول مصنع لإنتاج ورق الدوبلكس

عمر سالمافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أول مصنع في مصر لإنتاج ورق كرتون الدوبلكس بمدينة السادات، باستثمارات إجمالية تبلغ 700 مليون جنيه، ويستهدف تصدير 20% من إنتاجه للأسواق الخارجية.كما افتتح قابيل خطين لإنتاج الملابس الطبية المعقمة وتصنيع المستلزمات بأحد مصانع الم

عمر سالم

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أول مصنع في مصر لإنتاج ورق كرتون الدوبلكس بمدينة السادات، باستثمارات إجمالية تبلغ 700 مليون جنيه، ويستهدف تصدير 20% من إنتاجه للأسواق الخارجية.

كما افتتح قابيل خطين لإنتاج الملابس الطبية المعقمة وتصنيع المستلزمات بأحد مصانع الملابس الطبية، بإجمالي استثمارات تبلغ 11 مليون جنيه، ليصل الإجمالي 10 خطوط، وتصل استثماراته إلى 35 مليون جنيه، وتبلغ صادراته للأسواق الخارجية مليون دولار.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير، اليوم السبت، لمدينة السادات الصناعية، ورافقه خلالها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشملت جولة قابيل تفقد التوسعات الجديدة بمصنع لإنتاج السجاد بتكلفة استثمارية تبلغ 240 مليون جنيه، وتبلغ صادراته السنوية 733 ألف دولار، وتفقد مصنعًا لإنتاج الزجاج المسطح، والذي تبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه، وصادراته للخارج 10 ملايين دولار.

وقال قابيل إن افتتاح المصانع الجديدة يعكس حرص الوزارة على تنفيذ إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، ويؤكد حرص مجتمع الأعمال في مصر على إنجاح هذه الإستراتيجية وتعزيز منظومة النمو الاقتصادي لمصر، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية للمرحلة الحالية والتي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي، وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري.

وتوقع قابيل أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة فى حركة الاستثمار الصناعى، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، والتى ستقضى على بيروقراطية الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص وستجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصة فى المجال الصناعى.