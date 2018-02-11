قابيل يفتتح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر

المال ـ خاص: افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية. حضر الافتتاح اللواء محمود عرفات، رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب…

المال ـ خاص:

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر والتي أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة وطنية.

حضر الافتتاح اللواء محمود عرفات، رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب ممثلون عن وزارة النقل، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، الى جانب صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بهذا المجال.

وقال الوزير إن هذه الشبكة تعد تدشين لأول بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية فى أرجاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الشركة قامت على مدار عامين بإجراء أبحاث ودراسات للطرق المصرية وصلاحيتها لاستخدام السيارات الكهربائية بهدف ضمان تقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري.

وأكد قابيل أن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة فى الصناعة المصرية، خاصةً فى مجال صناعة السيارات، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلك المصرى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.

وأضاف أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات كأحد الحلول للحد من التلوث، حيث اعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية التوجه نحو هذه النوعية من السيارات، مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة هذه الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح محمد بدوى، مؤسس الرئيس التنفيذى لشركة ريفولتا مصر‎، أن الشركة تعمل حالياً على تطوير خدماتها لتتضمن خدمة الشحن السريع في خلال 40 دقيقة وخدمات الصيانة إلى جانب وضع تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موقع أقرب محطة للشحن وتشغيل وبدء الشحن، لافتا إلى أن الشركة تستهدف إنشاء 65 محطة بـ7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع.