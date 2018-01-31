قابيل يعلن عن إنشاء أول مجمع لإنتاج ألبان الأطفال بالعاشر

محمد ريحان:أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجموعة بولفا البولندية تعتزم انشاء أول مجمع لانتاج ألبان الاطفال فى مصر بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل الى 600 مليون جنيه فى المرحلة الاولى، مشيراً الى أن المجموعة البولندية تدرس ايضاً انشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة با

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجموعة بولفا البولندية تعتزم انشاء أول مجمع لانتاج ألبان الاطفال فى مصر بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل الى 600 مليون جنيه فى المرحلة الاولى، مشيراً الى أن المجموعة البولندية تدرس ايضاً انشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالسوق المصرى وبصفة خاصة فى مجال الصناعات الدوائية.

وقال إن مشروع إنتاج لبن الأطفال سيتم تمويله من خلال بنك التنمية البولندى وستتضمن المرحلة الثانية للمشروع تصنيع منتجات الالبان مثل الاجبان والزبدة ليصل اجمالى استثمارات المرحلتين الاولى والثانية الى حوالى 1.5 مليار جنيه

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع رافال بندارتشيك رئيس مجلس ادارة مجموعة بولفا البولندية حيث تناول اللقاء عدد من المشروعات الاستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها فى مصر خلال المرحلة الحالية، حضر اللقاء احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المشروع يأتى تتويجاً للمباحثات الايجابية التى اجراها مع الشركة خلال زيارته للعاصمة وارسو شهر مارس من العام الماضى، لافتاً الى ان الشركة قد قامت بتحديد مساحة المشروع واختيار الموقع بمدينة العاشر من رمضان وجارى اعداد التصميمات الخاصة بالمشروع الذى من المخطط ان يبدأ الانتاج قبل نهاية العام الجارى، هذا وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتسهيل كافة اجراءات انشاء هذه المشروعات

وأضاف قابيل أن مشروع إنتاج لبن الاطفال سيسهم بصورة كبيرة فى تلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلى من البان الاطفال مشيراً الى امكانية تصدير نسبة من انتاج الشركة لاسواق الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة الدول العربية والافريقية وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلى اولاً

وقال رافال بندارتشيك رئيس مجلس ادارة مجموعة بولفا البولندية ان الشركة تتطلع للاستثمار بالسوق المصرى باعتباره احد الاسواق الهامة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مشيراً الى ان السوق المصرى سوق استثمارى واعد ويمتلك فرصاً كبيرة للانتاج والتسويق المحلى والتصدير لاسواق عدد كبير من دول المنطقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال التحالف البولندى المكون من شركتى بولفا المتخصصة فى مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وشركة ميلكوفيتا العاملة فى مجال صناعة منتجات الالبان، مشيداً بالدور المتميز الذى قام به المكتب التجارى المصرى بالعاصمة وارسو فى اتاحة الفرصة للشركة لدخول السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة فى هذا المشروع