قابيل يعرض على السيسي إقامة مشروعات للأسمدة الفوسفاتية

المال - خاصعرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم، إقامة مشروعات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من خام الفوسفات الذي تتمتع مصر بمخزون كبير منه.وأضاف قابيل خلال الاجتماع الذي حضره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،

المال – خاص

عرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم، إقامة مشروعات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من خام الفوسفات الذي تتمتع مصر بمخزون كبير منه.

وأضاف قابيل خلال الاجتماع الذي حضره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال تستند بالأساس إلى ضرورة تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية ومناطق صناعية متكاملة لتصبح بمثابة مراكز لتصنيع وإقامة صناعات تقوم على الخامات التعدينية المتاحة في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد الكوادر اللازمة لتلك الصناعات.

وقد أكد الرئيس أهمية العمل على تنمية الصناعات التحويلية والتعدينية بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التي تمتلكها مصر من المعادن، فضلاً عن استغلال المشروعات الخاصة بقطاع الصناعات التعدينية في توفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتلك الصناعات وزيادة إنتاجها.

وعرض الوزير أيضاً الموقف التنفيذي وتطور العمل في عدد من المدن الصناعية الجديدة، ومن بينها عملية نقل المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود من منطقة مجري العيون إلى مدينة الروبيكي، فضلاً عن التطورات في إنشاء المراحل المختلفة لمدينة الأثاث بدمياط.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه من المخطط أن تضم مدينة الأثاث عدد كبير من الورش المتوسطة والصغيرة والمصانع الكبيرة، إلى جانب مجمع للمعارض وآخر للصناعات التكميلية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية تصميم للأثاث ومركز مراقبة وجودة، ومركز للتدريب والتأهيل والدعم الفني لصغار الصناع.

وطالب الرئيس بضرورة المضي قدماً في جهود إنشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينتي الروبيكي للجلود والاثاث في دمياط، فضلاً عن أهمية توفير جميع الخدمات والمرافق بتلك المدن بما يوفر للعاملين بها الظروف المناسبة للإنتاج وتطوير تلك الصناعات التي تتميز فيها مصر، وربطها بشبكة السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع وتشجيع التصدير.

