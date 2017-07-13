قابيل يضع حجر أساس مجمع للأجهزة الكهربائية ببنى سويف

الاستثمارات 2.4 مليار جنيهأحمد اللاهونىوضع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته للمنطقة الصناعية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، اليوم، حجر الأساس لمجمع صناعى متكامل لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 2,4 مليار جنيه.وأوضح قابيل

الاستثمارات 2.4 مليار جنيه

أحمد اللاهونى

وضع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته للمنطقة الصناعية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، اليوم، حجر الأساس لمجمع صناعى متكامل لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 2,4 مليار جنيه.

وأوضح قابيل أن إضافة خطوط إنتاج جديدة هدف رئيسى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال هذه المرحلة للمساهمة فى عملية إحلال المنتجات المحلية محل مثيلاتها المستوردة، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل إلى جانب خفض العحز فى الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للقطاعات الصناعية بمحافظة بنى سويف أوضح الوزير أن بنى سويف تضم 3 مناطق صناعية على مساحة 5 آلاف و 132 فدانا منها 3582 فدانا بمنطقة مواد البناء و800 فدان بكوم أبوراضي و 750 فدانا ببياض العرب، لافتاً إلى أن إجمالى الدعم المقدم لاستكمال ترفيق تلك المناطق \723 مليون جنيه حيث يتم تخصيص هذه الأراضى بالمجان.