قابيل يشهد مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

المال خاص

وقع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بالاتحاد، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم يتعاون الطرفان بموجبها فى تنمية وتطوير مهارات العاملين ورواد الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة المشروعات الصناعية، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبمقر الوزارة بمدينة نصر.

وتأتي هذه المذكرة تتويجاً للتفاهم ولتلاقي أهداف إتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من مجالات الاهتمام وخاصة فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة فرص العمل والمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب، إيمانا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة.

وتعد التجمعات الإنتاجية والصناعية إحدى أفضل وسائل التنمية الإقتصادية وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم بشكل كبير في نمو وازدهار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي خفض معدلات البطالة وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتطوير التكنولوجي، وزيادة الصادرات، فقط تطابق الطرفان في أهدافهما من حيث الرغبة في تحقيق تكامل منظومة النهوض بالمشروعات المصرية وخاصة الصناعية منها، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة وما تتضمنها من صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية.

وقد عبر السويدي عن سعادته للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث ان إتحاد الصناعات المصرية من خلال وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني تتولى مسؤولية إستدامة مخرجات برنامج “دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET I”، وشدد على أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بأهمية خاصة من قبل الإتحاد لكونه حجر الزاوية في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة دفة الإقتصاد المصري نحو التقدم الصناعي وفق خطط علمية مدروسة.

وصرحت نيفين جامع بأن الوقت قد حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الاهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات والذي يقع في نطاق مسئوليات الجهاز حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى . مضيفة إلى أن الجهاز معني كذلك بوضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع بما في ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.