قابيل يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات

محمد ريحان:وقعت مصر والإمارات 3 مذكرات تفاهم في مجال تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور بعدد من المحافظات المصرية، شهد التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث وقع الاتفاقات عن الجانب المصري اللواء محمد الزملوط محاف

محمد ريحان:

وقعت مصر والإمارات 3 مذكرات تفاهم في مجال تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور بعدد من المحافظات المصرية، شهد التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث وقع الاتفاقات عن الجانب المصري اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة وعن الجانب الإماراتي الدكتور/ عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقات يأتى فى إطار الاستراتيجية التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة لتطوير قطاع التمور فى مصر من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية التى تُعنى بالارتقاء بقطاع النخيل وتنشيط صناعة التمور، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً كبيراً في التعاون بين مصر وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات حيث تستهدف الاتفاقات الثلاثة التعاون المشترك لرفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين الإنتاجية والجودة والقيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجين فى استهداف الاسواق التصديرية.

وأوضح قابيل أن الاتفاق الأول الموقع بين محافظة الوادي الجديد وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي يستهدف تأهيل وتحديث مجمع تمور الوادى الجديد الحكومى بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتطوير وتنوع منتجات المجمع والتوافق مع إشتراطات سلامة الغذاء من خلال توفير متطلبات تحديث المجمع، مشيراً إلى أن الاتفاق الثاني الموقع بين محافظة الجيزة والجائزة يستهدف إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، كما يتضمن الاتفاق الثالث والموقع بين مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والجائزة إستقدام خبراء لتقديم الدعم الفني والإستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا على مدار سلاسل القيمة لقطاع التمور بمصر.

ومن جانبه قال المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة إن هذه الاتفاقات تأتى في اطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين قيادة وحكومتى البلدين، مشيراً إلى ان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تمتلك الخبرة والإمكانيات الفنية لإدارة الفعاليات والأنشطة والإنتاج فى مجال قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي على المستويين العربي والعالمي.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الاتفاق مع جائزة خليفة يتضمن تحديد واختيار الخبراء والمهنيين والمستشارين من شركات وأفراد لانجاز هذا المشروع وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد وتركيب ونقل المعدات اللازمة إلى مقر المجمع والإشراف على أعمال تركيب المعدات حسب الجدول الزمني المتفق عليه وتسليمها جاهزة للتشغيل بالمواصفات المتفق عليها التي تتوافق مع إعتبارات سلامة الغذاء كما يتضمن التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لتحديد مواصفات وقدرات المعدات التي سيتم توريدها للمجمع وتقديم الدعم اللوجيستي والموارد البشرية اللازمة بالإضافة الى تعيين منسق خاص ممثلاً عن محافظة الوادى الجديد للتنسيق وتسهيل المهام المتعلقة بإنهاء التوريدات والأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد، مشيراً إلى ان الاتفاق يتضمن أيضاً قيام الطرفين بالتنسيق المشترك لاعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات وقائمة الموريدن المقترحين وطرح المناقصة عن طريق البريد الإلكتروني وإستلام العروض بطريقة الأظرف المغلقة وإعداد الدراسة الفنية للعروض المقدمة والترسية وإصدار أوامر الشراء.

ولفت إلى أن محافظة الوادي الجديد تعتبر من أهم محافظات جمهورية مصر العربية إنتاجاً للتمور حيث يصل تعداد النخيل بها إلي حوالي 1.9 مليون نخلة منها 1.37 مليون نخلة مثمرة تنتج حالياً ما يصل إلي 60 ألف طن سنوياً من التمور من الصنف السيوي والصعيدي النصف جاف وأصناف أخري، كما قامت المحافظة بالتوسع في زراعة النخيل خلال الأعوام الماضية والتي من المتوقع ان تحدث طفرة فى انتاج التمور بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تطوير مجمع تمور المحافظة بشكل مستمر حيث تم في الأعوام الماضية إنشاء مصنع لإنتاج عسل التمر (الدبس) ومخازن مبردة بسعة (600) طن وإضافة غلاية وماكينات تعبئة وتغليف وصناديق بلاستيكية ووسائل تداول ونقل فضلاً عن إنشاء معرض لمنتجات المجمع الذي ما زال يحتاج إلى إضافة بعض المعدات والماكينات والأجهزة والأدوات والخدمات والأعمال المدنية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتنوع المنتجات والتوافق مع إشتراطات الجودة وسلامة الغذاء تمهيداً لحصول المجمع علي شهادات الجودة العالمية، ويكون نموذجاً رائداً لمصانع محافظة الوادي الجديد.

وأضاف أن واحتي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد يوجد بها ما يقرب من 32 مصنع للتمور منها (مجمع تمور الوادي الجديد) وهو أحد مشروعات محافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أن المجمع يستهدف توفير فرص العمل الدائمة والمؤقتة وغير المباشرة، وحماية انتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد من تقلبات السوق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وتعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة، ونقل التكنولوجيا والخبرات لمصنعي المحافظة.

كما أشار اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة ان المحافظة ستلتزم بموجب الاتفاق بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع، واختبار تربة الموقع لدراسة مدى تحملها للأحمال والارتفاعات المطلوبة لإنشاءات المشروع، وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة من جهات الإختصاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتسليم موقع إنشاء المشروع للمقاول خالياً من أية عوائق لبدء العمل، فضلاً عن تعيين منسق خاص ممثلاً عن محافظة الجيزة للتنسيق وتسهيل مهمة المقاول في إنهاء المشروع في الوقت المحدد إلى جانب إنهاء إجراءات الإستلام من المقاول بمجرد الإنتهاء من المشروع طبقا للمواصفات المتعاقد عليها، وكذا إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية لتشغيل المشروع من موافقات ورخصة تشغيل وفقاً للقوانين المصرية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، ووضع سياسة للتشغيل بما يضمن إستمرارية المشروع في تقديم خدماته لقطاع التمور بالواحات البحرية دون تعقيدات إدارية.

وفيما يخص إجراءات التعاقد، أضاف الدالي أن الطرفين اتفقا بموجب المذكرة على أن تقوم محافظة الجيزة بإعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات وقائمة الموردين المقترحين، وإعداد الدراسة الفنية للعروض المقدمة على أن تتولى جائزة خليفة الدولية طرح المناقصة عن طريق البريد الإلكتروني، وإستلام العروض بطريقة الأظرف المغلقة، والترسية وإصدار أوامر الشراء.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية أن توقيع هذه الاتفاقات يأتى بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تحرص الجائزة على تقديم الدعم الفني لمصر في مجال إنتاج التمور باعتبارها مؤسسة مستقلة تمتلك الخبرة والإمكانيات الفنية الفعاليات والأنشطة والإنتاج فى مجال قطاع نخيل التمر على لإدارة المستويين العربي والعالمي، لافتاً إلى أن الجائزة تستهدف الارتقاء بقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي بأحدث الأساليب وإتباع أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة كما تمتلك الخبرة الواسعة في تشغيل وإدارة مصانع التمور بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة.

وأوضح أن الجائزة ستلتزم بموجب الاتفاق الموقع مع محافظة الجيزة بإنشاء مخازن مبردة بالواحات البحرية بالموقع الذي يتم الاتفاق عليه مع محافظة الجيزة بسعة تخزينية مناسبة وفقا لشروط التخزين الملائمة للتمور والاشتراطات الصناعية والصحية والبيئية واعتبارات الامن والسلامة وتحديد واختيار الخبراء والمهنيين والمستشارين من شركات وافراد لانجاز هذه المهمة فضلا عن تسليم المخازن المبردة لمحافظة الجيزة جاهزة للتشغيل بالسعة التخزينية والمواصفات المتفق عليها

وأضاف زايد أن دور الجائزة في الاتفاق الموقع مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يتمثل في التنسيق مع المجلس لاختيار الخبراء المطلوبين من المرشحين لاداء المهام الفنية المتفق عليها بعد موافقة المجلس واتخاذ الاجراءات اللوجيستية اللازمة لاستقدام الخبراء الدوليين المطلوبين لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية وتطوير المنتجات ونقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع التمور بمصر في المجالات والخبرات المطلوبة مع تحمل تكلفة استقدام هؤلاء الخبراء والمرافقين.

وقال الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي أن الاتفاق الموقع مع الجائزة والذى يمتد لمدة ١٢ شهرا قد حدد مهام المركز في وضع قائمة بأسماء الخبراء المرشحين لإنجاز الأعمال والتنسيق مع جائزة خليفة الدولية فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية وإعداد اختصاصات الخبراء (ToR) والمدد الزمنية وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذ مهام الخبراء، كما يقوم المركز بإعداد برامج عمل الخبراء، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل مصر، وترتيب الزيارات اللازمة والبرامج التدريبية وورش العمل وتوفير المستلزمات والمواد العلمية والقاعات ووسائل العرض اللازمة لها، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجيستي، وتعيين منسق خاص ممثلاً عن المركز للتنسيق مع جائزة خليفة الدولية، فضلاً عن تخصيص مرافقين للخبراء أثناء أداء مهامهم للتنسيق والإعداد والمعاونة ولبناء قدراتهم لضمان إستمرارية تقديم الخدمات.

واضافت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ان المجلس سيقوم بدوره باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستقدام الخبراء الدوليين المطلوبين لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية وتطوير المنتجات ونقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع التمور بمصر.