قابيل يشهد تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين

الأتوبيسات صناعة مصرية وفقا لمعايير الجودة العالميةمحمد ريحان:شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام، حيث من المقرر تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة، لافتا إلى أن هذه الدفعة تشمل 10 أتوبيسات

الأتوبيسات صناعة مصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية



محمد ريحان:

شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام، حيث من المقرر تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة، لافتا إلى أن هذه الدفعة تشمل 10 أتوبيسات من إجمالى 40 أتوبيس من المقرر تسييرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتى تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

وقال الوزير إن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تصنيع الأوتوبيسات ذات الطابقين والتى يتم إنتاجها للسوق المحلية والتصدير أيضا لعدد من الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى يعكس الثقة العالمية في الصناعة المصرية ويؤكد جودة المنتج المصرى ومطابقته لأعلى معايير ومتطلبات المواصفات القياسية المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الأتوبيسات الجديدة من إنتاج شركة قسطور الوكيل المصري والمعتمد لشركة مان الألمانية العالمية، وهى إحدى الشركات الوطنية الحاصلة على شعار “بكل فخر صنع فى مصر”.

وأشار قابيل إلى أن جميع مراحل تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين تتم داخل مصر بنسبة مكون محلى تصل إلى 65%، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة الوطنية بصفة عامة وصناعة وسائل النقل بصفة خاصة.

وأضاف المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن شركة قسطور للصناعة والتجارة تعد إحدى الشركات الحاصلة من المركز على شعار “بكل فخر صنع فى مصر”، مشيراً إلى أن هذه العلامة والتى أطلقها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال شهر أغسطس من عام 2016 تمثل شعاراً للصناعة الوطنية المتميزة والشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة يلبى احتياجات المستهلك المحلى والخارجى أيضا.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم حالياً بإعداد برنامج لتطوير الموردين المحليين وبرنامج لزيادة نسب المكون المحلى بصناعة وسائل النقل فى مصر.

وأوضح ممدوح قسطور، رئيس مجلس إدارة شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة، أن الشركة تقوم بتصنيع كافة وسائل النقل الحديثة بأنواعها الثقيلة والمتعددة والتى تضم الأوتوبيسات السياحية وأوتوبيسات النقل العام صديقة البيئة التى تعمل بالغاز الطبيعى والحافلات ذات الطابقين سعة 70 راكبا، مشيراً إلى أن الشركة توفر أكثر من 1000 فرصة عمل وهى الوكيل المعتمد فى مصر لشركة مان العالمية لصناعة وسائل النقل.

وأضاف أن شركة قسطور للصناعة والتجارة تأسست عام 1999 برأس مال يبلغ 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تنتج سنوياً نحو 600 أتوبيس من كافة الطرازات وتصدر منتجاتها لأسواق عدد كبير من الدول العربية والإفريقية.