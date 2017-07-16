قابيل يستعرض مع سفراء مصريين دعم منظومة الصناعة الخارجية

محمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرية، وكذا الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية، فضلاً عن إبراز خطة الإصلاح الاقت

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرية، وكذا الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية، فضلاً عن إبراز خطة الإصلاح الاقتصادى التى إنتهجتها الحكومة وأسهمت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وقال إن الملف الاقتصادى أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم، وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال إيجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج، وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.



واستعرض الوزير خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضى وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص، فضلاً عن إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الاثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.



ولفت قابيل إلى الإنجازات التى حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى سيسهم فى إحداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم وفق تقارير البنك الدولى إلى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية، الأمر الذى يجب أن تروج له السفارات فى الخارج لجذب المستثمر الأجنبى إلى السوق المصرية.



وأضاف الوزير أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى، مؤكداً أنها قد نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ هذا المستهدف وتم زيادة معدلات التصدير 2 مليار دولار، وتراجع الاستيراد 7 مليارات دولار لتخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى بنسبة بلغت 9 مليارات دولار، فضلاً عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

وفى هذا الصدد، أشار قابيل إلى أنه تنفيذاً لهذا التوجه تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى أفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، والذى يأتى على رأس اولويات خطة زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

ولفت الوزير إلى أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية فى الخارج وجهاز التمثيل التجارى للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية، وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر.