قابيل يستعرض مع رئيس الوزراء عددًا من ملفات العمل داخل الصناعة

المال-خاص التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لاستعراض عدد من ملفات العمل داخل الوزارة. وفى بداية اللقاء عرض الوزير تقريراً حول الزيارة التى قام بها الاسبوع الماضى الى روسيا وما تم بحثه…

المال-خاص

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لاستعراض عدد من ملفات العمل داخل الوزارة.

وفى بداية اللقاء عرض الوزير تقريراً حول الزيارة التى قام بها الاسبوع الماضى الى روسيا وما تم بحثه لدعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات خاصة ما يخص الجانب الاقتصادى وضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات من الجانبين لتنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها بين البلدين لانشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة محور قناة السويس.

وتطرق اللقاء الى متابعة للمراحل التنفيذية للمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ففيما يتعلق بمشروع مدينة الجلود بالروبيكى اشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص المصانع والورش الخاصة بالمرحلة الاولى بنسبة 97%، وتم تشغيل حوالى 47 مصنعاً، وجار حاليا استكمال اعمال ترفيق المرحلة الثانية من المدينة وبناء قواعد لعدد 70 مصنعاً أخرى، وفيما يتعلق بمشروع مدينة الاثاث بدمياط اوضح الوزير انه تم الانتهاء من اعمال المرافق بنسبة 70% وتم طرح 250 ورشه وجار التجهيز لطرح المناطق التجارية والاستثمارية بالمدينة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون كل اعمال البناء من خلال شركة دمياط للاثاث بما يضمن توحيد الشكل العام للمبانى داخل المدينة.

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لاعمال اعادة بناء وتطوير قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والمخطط العام لتطوير المنطقة المحيطة، كما تم استعراض جهود وخطط وزارة التجارة لتعميق الصناعة المحلية فى مختلف القطاعات، والارتقاء بجودة المنتج المصرى للحد من عمليات الاستيراد وبما يضمن ويعزز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، كما تناول اللقاء الدراسات الخاصة بقانون السيارات الجديد وتأثيره على صناعة السيارات فى مصر، أخذاً فى الاعتبار سبل الارتقاء والنهوض بها.