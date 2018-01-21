قابيل يستعرض أمام السيسي مؤشرات التنمية الصناعية في الصعيد

محمد ريحان:أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحداث تنمية صناعية حقيقية في الصعيد تأتي علي رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، حيث تسعي الوزارة الي خلق تجمعات صناعية متكاملة في مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسية علي الميزات التنافسية لكل محافظة.وأشار إلي أنه يجري حاليا إنشا

محمد ريحان:

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحداث تنمية صناعية حقيقية في الصعيد تأتي علي رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، حيث تسعي الوزارة الي خلق تجمعات صناعية متكاملة في مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسية علي الميزات التنافسية لكل محافظة.

وأشار إلي أنه يجري حاليا إنشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزا بالتراخيص منها 10 مجمعات بالصعيد (تضم اكثر من 3 الاف منشأة صغيرة) وتشمل محافظات بني سويف واسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا والبحر الاحمر والفيوم وتصل اجمالي التكلفة الاستثمارية للـ 13 مجمع الي حوالي 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق 43 الف فرصة عمل مباشرة، موضحا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات قبل نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال إن الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 منطقة صناعية منتشرة علي مستوي جميع إنحاء الجمهورية بنسبة تصل إلي 37% وتستحوذ محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج علي النصيب الأكبر من هذه المناطق، لافتا الي ان بعض هذه المناطق تابعة لهيئة التنمية الصناعية والبعض الاخر تابع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجاري حاليا نقل الاصول الخاصة بولاية هذه المناطق الي هيئة التنمية الصناعية وذلك تنفيذا لقانون توحيد الولاية الامر الذي يستهدف التعامل مع جهة واحدة فقط تيسيراً علي المستثمرين.

وأضاف قابيل في سياق العرض الذي قدمه صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، أن إجمالي المصانع المسجلة في الصعيد يصل الي 2973 مصنعاً بقيمة استثمارات 75 مليار جنيه وقيمة انتاج تصل الي 119 مليار جنيه وتتيح 127 الف فرصة عمل ، لافتا الي ان العامين الماضيين قد شهدا افتتاح 256 مصنعاً باستثمارات 4 مليار جنيه وتتيح 5865 فرصة عمل مباشرة وتتركز معظمها في مجالات الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء والكيماوية والهندسية والاليكترونية وهو ما يمثل 9% من اجمالي افتتاحات المصانع بالصعيد خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أنه رغم التحسن الملحوظ في معدلات التنمية بمحافظات الصعيد إلا أن هناك عدد من التحديات التي تعمل الوزارة علي التعامل معها ومنها البنية التحتية والترفيق سواء في داخل المناطق الصناعية او الطرق المؤدية إليها حيث قامت الوزارة في هذا الاطار بتقديم دعم لـ 3 مناطق في محافظة بني سويف بقيمة بلغت 723 مليون جنيه بالاضافة الي 781 مليون جنيه لترفيق امتداد منطقة بياض العرب الصناعية فضلا عن اتاحة 2.4 مليار جنيه لتأهيل 6 مناطق صناعية في محافظتي قنا وسوهاج كجزء من قرض البنك الدولي، لافتا في هذا الصدد الي انشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لادارة وصيانة المناطق الصناعية لضمان الحفاظ علي هذه المناطق.

ووجه عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة الادارية ووزارة البيئة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لاجراء مسح شامل لكافة المناطق الصناعية بمختلف انحاء الجمهورية للتعرف علي المشكلات واجراء تقييم شامل لكل منطقة من حيث التطور البيئي واحتياجات كل منطقة والبدء بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف وذلك بهدف الاسراع في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة في كافة انحاء الجمهورية وبصفة خاصة في صعيد مصر.

ولفت قابيل إلي أنه تم خلال العامين الماضيين طرح 2 مليون متر مربع اراضي مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد استفاد منها 567 مشروع، ومن المتوقع ان تجذب استثمارات في حدود الـ 6.8 مليار جنيه معظمها يتركز في محافظات المنيا وبني سويف وقنا وسوهاج فضلا عن تخصيص 700 الف متر للصناعات المتوسطة بإجمالي 110 مشروع باستثمارات 1.1 مليار جنيه في محافظتي بني سويف وأسيوط الجديدة.

وأشار إلى أنه تم إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت في مرحلتها الاولي كافة محافظات الصعيد حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع (345 مشروع متوسط ، 110 مشروع كبير ، 837 مشروع صغير ، 179 مشروع متناهي الصغر) بملامح استثمارية تساعد في دراسة الجدوي لكل فرصة مبنية علي الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلي وبخطط ترشيد الواردات.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اوضح الوزير ان جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام منذ عام 2014 وحتي الآن بتقديم تمويل يصل الي 16 مليار جنيه منها10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و6 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر استفاد منها حوالي 830 الف مشروع وفرت اكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة، لافتا الي ان نسبة استفادة محافظات الصعيد من هذا التمويل بلغت 39% وكانت اهم المحافظات المستفيدة المنيا وبني سويف واسيوط وسوهاج .

واشار قابيل الي ان من بين التحديات التي تتعامل معها الوزارة توطين العمالة وتوفير العمالة الماهرة للصناعة حيث قامت الوزارة بتحديث 7 مراكز للتدريب الصناعي داخل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد (قنا – اسوان –اسيوط-المنيا – بني سويف) بقيمة بلغت 68 مليون جنيه شملت الآلات والمعدات والمناهج، كما تم انشاء مركز تدريب بحي الكوثر بمحافظة سوهاج وجاري انشاء مركز تدريب بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم وتطوير مركز التدريب المهني بمحافظة قنا المتخصص في انشطة التعدين الي جانب إدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بأسوان تجهيزاً لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بمحور تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، أوضح الوزير انه تم تفعيل الكثير من التشريعات لخدمة تعميق الصناعة منها تخفيض الاعباء الجمركية عن المصنعين مقابل تعميق الصناعة في الصناعات التجميعية ورد ضريبة القيمة المضافة في حالة التصدير بالاضافة الي قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية فضلا عن اجراء ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية في الصعيد لتيسير اجراءات الحصول علي التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء(19780) الذي يستقبل اكثر من 70 استفسار وطلب يومياً لتسهيل مناخ الاستثمار وحل اي مشكلات تواجه المستثمرين الي جانب تعديل لائحة صندوق رد الاعباء التصديرية لإعطاء ميزة اكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن الي افريقيا بـ 50%.

كما استعرض وزير التجارة والصناعة عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها حاليا بالصعيد ومنها مشروع انشاء مدينة صناعية للادوات المنزلية حيث تم تخصيص 171 الف متر بمحافظة المنيا خلال اكتوبر الماضي لإنشاء 7 مصانع بقيمة 428 مليون جنيه لتصنيع الادوات المنزلية مثل الاطباق والزجاج ومستلزمات الانارة الكهربائية ، لافتا الي ان انشاء هذا المشروع يأتي كنتيجة للسياسات التجارية التي اتبعتها الوزارة منذ مطلع عام 2016 والتي شجعت المستوردين الوطنيين علي التحول من التجارة الي الصناعة .

ولفت قابيل إلي أن هذا التوجه قد ساعد في زيادة الطاقات الانتاجية لعدد كبير من المصانع والتي بدأت العمل بكامل طاقتها الانتاجية وهو ما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعة الوطنية وتخفيض معدلات الواردات، حيث بلغ اجمالي خفض عجز الميزان التجاري في الصناعات الهندسية الي حوالي 6.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين ، مشيرا في هذا الاطار الي انه يجري حاليا انشاء اكبر مجمع صناعي في مجال الصناعات المغذية للصناعات الهندسية ببني سويف بتكلفة استثمارية تصل الي حوالي 15 مليار جنيه وتوفر 11 الف فرصة عمل مباشرة وتم بالفعل بدء المرحلة الاولي بالمشروع والتي ستركز علي تصنيع منتجات مثل المواتير والكمبروسر الخاصة بالغسالات والثلاجات وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف أن من بين المبادرات التي تسعي الوزارة لتنفيذها بالصعيد خلال المرحلة المقبلة ، انشاء غابة شجرية علي مياه الصرف الصحي ومصنع اخشاب MDF بمحافظة المنيا علي مساحة 300 الف متر مربع وبقيمة استثمارية تصل الي 2 مليار جنيه حيث وافق مجلس الوزراء علي تخصيص 6 الاف فدان لإحدي شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع ، وكذا تم تشغيل المرحلة الاولي من مجمع الاسمدة الفوسفاتية في اسوان باستثمار 500 مليون جنيه وسيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل.

كما تم البدء فى انشاء مجمع لمواد البناء بمحافظة سوهاج يشمل 7 مصانع بتكلفة استثمارية 6 مليار جنيه، وقريباً سيتم افتتاح مصنع لانتاج الخلايا الشمسية بمحافظة قنا باستثمارات 370 مليون جنيه، هذا فضلاً عن بدء تشغيل أحدث مصنع لانتاج الحديد والصلب بمحافظة بنى سويف بقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه الى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مع اكبر شركة سنغافورية لبناء مدينة صناعية متكاملة شمال محافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع بنظام الشراكة بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية فضلا عن انشاء مجمع لتصنيع النباتات الطبية بمحافظة الاقصر .