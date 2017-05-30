قابيل يتلقى 4 تقارير تفصيلية حول مؤشرات الأداء

محمد ريحان: تلقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، 4 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية خلال أبريل الماضى، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء…

محمد ريحان:

تلقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، 4 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية خلال أبريل الماضى، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة، ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأكد أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ 63 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 8 شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 210 شهادات دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 12 زيارة لشركات حاصلة علي علامة الجودة، لافتا إلى أنه تم إعداد 138 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والإختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1400 قياس ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 3300 إختبار و100 فحص لعينات معامل هندسية وإجراء 2400 اختبار و300 فحص لعينات معامل كيماوية، وكذا إجراء 900 إختبار و177 فحص لعينات معامل غذائية، وإجراء 883 إختبار و50 فحص لعينات معامل غزل ونسيج.

كما أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت خلال شهر ابريل الماضى بإجراء 789 معاينة ميدانية شملت سحب عينات وإتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم، كما تم إجراء 418 دراسة فنية واقتصادية متخصصة فى مجالات السماح المؤقت، والدروباك، وحجم الإنتاج، وكذا ترخيص 86 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 54 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل مطبعتين تعملان في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأشار إلى قيام المصلحة حاليا بإستكمال الإجراءات التنفيذية لوحدة دليل خدمة المواطن بالمصلحة وتجهيزه بالمعدات اللازمة حيث تستهدف الوحدة تقديم خدماتها بشكل مبتكر ولائق من حيث السهولة والفاعلية في مجال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات.

وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال ابريل الماضى أوضح الدكتور/ محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد أن المعهد قام بمناقشة مشاريع الدارسين بدبلوم الجودة بهدف تنمية الأفراد وتحسين تطبيقات الجودة وتطبيق نظام الامان ونظم المعلومات ISO 27001، إلى جانب القيام بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية 4 شركات عاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وكذا متابعة 6 جهات تأهيل، وإصدار4 شهادات صلاحية بما يسهم فى تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصرى.

وأشار هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) إلى قيام المجلس خلال شهر ابريل بمراجعة أنظمة الجودة لـ 5 معامل إختبار، و3 معمل معايرة، كما قام بإجراء زيارات تقييم لـ 10 معامل إختبار، و8 معامل معايرة، ، وجهتي تفتيش، وجهتي منح شهادات، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الإعتماد لـ 4 معامل إختبار، و2 معمل معايرة ومعمل تحاليل طبية وجهة منح شهادات.