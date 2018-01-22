قابيل يتلقى تقريرا حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية

محمد ريحان:أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير أنظمة التدريب الفني والمهني المطبقة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتضييق الفجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش والمناهج لتتواكب مع المواصفات العالمية المطبقة في هذا الصد

محمد ريحان:

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير أنظمة التدريب الفني والمهني المطبقة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتضييق الفجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش والمناهج لتتواكب مع المواصفات العالمية المطبقة في هذا الصدد، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لإعداد كوادر مؤهلة لإدارة المراكز وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب.

وقال ان المصلحة تستهدف تخريج 12 ألف طالب تلمذة صناعية نظام 3 سنوات في 18 محافظة و80 طالب دبلوم فني فوق المتوسط وقبول 13 ألف طالب حاصلين على الإعدادية العامة وتدريب 1500 متدرب في المجالات الصناعية والإدارية والمالية فضلاً عن تجديد المرافق التدريبية وإحلال وتجديد الآلات والمعدات المستخدمة في مراكز التدريب.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مستهدفات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى خلال العام الجاري ومؤشرات أداء المصلحة خلال عام 2017.

وأوضح الوزير أن العام الحالي سيشهد تطورات كبيرة في مجال التعليم والتدريب الفني والمهنى وتنمية وتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى من خلال تعزيز التعاون مع البنك المركزي والبنوك والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات متكاملة لإنشاء مراكز تدريب متميزة جديدة لخدمة المناطق الصناعية المزمع إنشاءها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ستقوم ايضا خلال العام الجارى بإنشاء مركز تكنولوجى متميز في مجال الكهرباء الميكاترومكس ونظم المعلومات بالمنصورة، إلى جانب تحديث وتطوير مركز التدريب المهني بقنا في مجال التعدين والاستكشافات وحفر الأبار بالتعاون مع احدى الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال فضلا عن انشاء مركز تدريبي بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم وإدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بمركز تدريب مهني اسوان تجهيزاً لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المنطقة.

وأوضح المهندس أحمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ان المصلحة قامت بتنفيذ خطط التدريب العملى والنظرى للعام التدريبى 2016/2017 للصفوف الثلاثة حيث تم تخريج 9036 طالب حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية في 47 مهنة وتخصص، مشيراً الى انه تم تنفيذ برامج ودورات تدريبية للافراد والشركات وكذلك العاملين بالمصلحة بلغت 167 برنامج ودورة تدريبية لعدد 1117 متدرب استفاد منها 93 شركة و45 فردا.

ولفت رئيس المصلحة إلى أنه تم خلال العام الماضى افتتاح مركز التدريب المهنى لصيانة السيارات بامبابة بعد تطويره بالشراكة مع مؤسسة غبور للتنمية المجتمعية لتأهيل الطالب للحصول علي شهادة دبلوم التلمذة الصناعية بالإضافة الى شهادة إتمام الدراسة والتدريب المعتمدة من مدرسة ساكسونى الدولية، إلى جانب افتتاح مجمع مراكز التدريب المهنى بالسويس بعد تجديده وتحديثه، فضلاً عن افتتاح 10 محطات تدريبية جديدة بمحافظتي الجيزة والغربية في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة استوعبت عدد 500 طالب لتوفير العمالة الماهرة في هذا المجال.

وأوضح الغمازى انه تم التعاقد والبدء في تأهيل 4 مراكز تدريب مهنى بمنطقة غرب الإسكندرية ومركز بمنطقة الوجه البحرى وذلك في اطار منحة البنك الاسلامى لمشروع التدريب من اجل التشغيل، لافتاً الى انه تم من خلال مشروع TVET2 التعاقد على تأهيل 9 مراكز تدريب مهنى تأهيل شامل وجزئي تتضمن مركز الالات الدقيقة بدار السلام ومركز تدريب زهراء حلوان ومركز طره الاسمنت مشترك المظلات ومعادن وتبريد شبرا ومركز التكنولوجيا المتميز ومجمع كفر الزيات، ومركز الحوامدية ومركز معادن أسيوط.

وأضاف الغمازي انه تم اعداد منظومة الجودة لمدارس التعليم الفني والتدريب المهنى وتنفيذ 44 برنامجاً لـ 187 متدرب من 47 شركة.