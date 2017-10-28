قابيل يتفقد 3 مشروعات لإنتاج الفايبر جلاس والمعدات الزراعية

محمد ريحان أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية للصناعة الوطنية، والوصول بها لمكانة متميزة على خريطة التصنيع العالمية، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية حققت خلال الفترة الماضية معدلات نمو غير مسبوقة متفوقة، على عدد كبير من الدول الصناعية

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية للصناعة الوطنية، والوصول بها لمكانة متميزة على خريطة التصنيع العالمية، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية حققت خلال الفترة الماضية معدلات نمو غير مسبوقة متفوقة، على عدد كبير من الدول الصناعية الرائدة في العالم.

جاء ذلك في سياق تصريحات الوزير التي أدلى بها خلال الزيارة الميدانية، التي قام بها لمحافظة السويس ومدينة العين السخنة، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية القائمة والجديدة.

وقال إن الوزارة تسعى لقيام صناعة وطنية حقيقية تسهم في زيادة معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي، وتوفير فرص عمل لائقة ومميزة وإتاحة منتجات وطنية تنافس مثيلاتها المستوردة في الجودة والسعر.

وشملت جولة الوزير زيارة لمقر المنطقة الاقتصادية الصينية في مصر (تيدا)، واستعرض تطورات العمل بالمنطقة، التي تتضمن مشروعات للخدمات اللوجستية والتخرين، ومنطقة الصناعات التحويلية ومنطقة سكنية، ومنطقة ثقافية وترفيهية.

وتفقد الوزير 3 مصانع لإنتاج الفايبر جلاس والمعدات الزراعية ومنسوجات الفايبر جلاس، بإجمالى استثمارات تصل إلى 650 مليون دولار، وتتيح 2500 فرصة عمل مباشرة، وتشمل مصنع جوشى لإنتاج الفايبر جلاس والمقام على مساحة 146 ألف متر وتبلغ استثماراته 580 مليون دولار، وينتج 80 ألف طن سنوياً، ويتيح 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المصنع 99 % من مبيعاته للتصدير، الأمر الذى ساهم فى جعل مصر ثالث أكبر دولة منتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم.

كما تجول قابيل في مصنع “مويانج” لإنتاج المعدات الزراعية، والمقام على مساحة 57 ألف متر مربع، وتبلغ استثماراته 65 مليون دولار، ويصل إجمالي قيمة مبيعاته إلى 20 مليون دولار سنوياً، ويخصص 50% من إنتاجه للتصدير، ويتيح 150 فرصة عمل مباشرة.

كما تفقد الوزير أيضاً مصنع “هنشى” لمنسوجات الفايبر جلاس، والمقام على مساحة 9 آلاف متر، وتبلغ استثماراته 10 ملايين دولار، وينتج 15 ألف طن سنوياً، ويصدر إنتاجه بالكامل للخارج لأسواق الدنمارك وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة، ويستهدف المصنع الوصول لمعدل إنتاج سنوي يبلغ 30 ألف طن بنهاية العام المقبل، ويتيح المصنع 350 فرصة عمل مباشرة.