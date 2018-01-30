قابيل يتفقد مراحل تنفيذ 118 مصنعا ببورسعيد جاهزة بالتراخيص

أمانى العزازى يتفقد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة اليوم، مجموعة من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بالرسوة جنوب بورسعيد. وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم إنه من المقرر أن يلتقى قابيل خلال جولته بمجموعة 58 من صغار المستثمرين المستفيدين من تجربة تطبيق المجمعات الصناعية ج



أمانى العزازى

يتفقد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة اليوم، مجموعة من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بالرسوة جنوب بورسعيد.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم إنه من المقرر أن يلتقى قابيل خلال جولته بمجموعة 58 من صغار المستثمرين المستفيدين من تجربة تطبيق المجمعات الصناعية جاهزة التراخيص.

كما يتفقد الوزير مراحل الانتهاء من ١١٨ مصنعا التابعة لهيئة التنمية الصناعية، فى إطار مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” بعد أن أطلقتها الهيئة بمدينة السادات.

وفكرة المبادرة هي إنشاء مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر نشاطه الصناعي بسهولة، ويتم تطبيق هذا النموذج علي جزء من الأرض التابعة لإشراف هيئة التنمية الصناعية في جنوب بورسعيد.

وتتراوح المساحات للمصانع الجاهزة التي تم طرحها من 400 متر مربع حتي 1000 متر مربع، وتبدأ الأسعار للمصنع الواحد من 1200000 جنيه علي أن يدفع المتقدم 5% من إجمالي التكلفة كمقدم لجدية التعاقد ثم يستكمل سداد قيمة 25% من إجمالي التكلفة في خلال شهر، ثم يسدد باقي ثمن الوحدة علي 10 سنوات، والتخصيص بأسبقية الحجز.