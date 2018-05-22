قابيل يترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الروسية المشتركة

محمد ريحان:غادر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القاهرة متوجهاً للعاصمة الروسية موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى في دورتها الحادية عشر والتي تعقد خلال الفترة من 21 -23 مايوم الجارى برئاسة وزيرى التجارة في البلدين وقا

محمد ريحان:

غادر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القاهرة متوجهاً للعاصمة الروسية موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى في دورتها الحادية عشر والتي تعقد خلال الفترة من 21 -23 مايوم الجارى برئاسة وزيرى التجارة في البلدين

وقال الوزير ان الدورة الحادية عشر للجنة ستناقش عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل التعاون فى مجالات الإقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

واشار قابيل الى إن اللجنة ستناقش أيضاً مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر والذى يأتى على رأس اولويات جدول اعمال اللجنة المشتركة إلى جانب موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين بالإضافة الى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل أيضا المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى مصر واستئناف خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو فضلاً عن دراسة إنشاء معمل صناعى تكنولوجى متقدم فى مصر بالتعاون بين معهد التبين للدراسات المعدنية ومعهد موسكو للصلب والسبائك.

ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة على هامش أعمال اللجنة سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من كبار المسئولين بروسيا الاتحادية من بينهم السيدة/ فيرونيكا نيكيشينا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسى ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى بالإضافة الى عقد اجتماع موسع مع عدد من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وواصلت اللجنة التحضيرية اعمالها والتى بدأت منذ الأمس وترأس الجانب المصرى فيها أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، حيث من المقرر أن تختتم اليوم فعالياتها وسيتم رفع نتائج الاجتماعات إلى اللجنة الوزارية التى ستبدأ غدا الأربعاء برئاسة وزيري التجارة فى البلدين.

وأوضحت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات وعضو الوفد المصرى أن تنمية وتوسيع حركة التبادل التجارى بين الجانبين كانت على رأس أولويات المباحثات مع الجانب الروسى، حيث تم التأكيد على أهمية إزالة كافة المعوقات التى تعوق حركة التصدير بين كلا البلدين.

وأضافت انه تم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال المعارض من خلال تسهيل مشاركة الشركات فى المعارض المقامة فى البلدين إلى جانب إقامة مراكز لوجيستية لمصر فى روسيا وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية.