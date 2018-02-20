قابيل يترأس وفد مصر فى اجتماعات مراجعة السياسة التجارية بجنيف

محمد ريحان يشارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، فى اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر، والتى تعقد خلال يومى 20 و22 فبراير 2018، بمقر منظمة التجارة العالمية، فى جنيف، وبمُشاركة مُمثلى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددها 164 دولة. وتتم المراجعة بشكل

محمد ريحان

يشارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، فى اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر، والتى تعقد خلال يومى 20 و22 فبراير 2018، بمقر منظمة التجارة العالمية، فى جنيف، وبمُشاركة مُمثلى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددها 164 دولة.

وتتم المراجعة بشكل دورى لكافة الدول الأعضاء فى إطار مُنظمة التجارة العالمية.

وقال قابيل إن هذه المُراجعة تأتى فى إطار التزامات مصر كدولة عضو فى مُنظمة التجارة العالمية، وتهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمُنظمة لاستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية التى تنتهجها وأثرها على حركة التجارة العالمية.

وأشار قابيل الى أهمية هذه المُراجعة والتى تأتى بعد توقف دام ثلاثة عشر عاماً منذ المُراجعة الأخيرة لسياسة مصر التجارية التى عُقدت عام 2005، لافتا الى ان المراجعة تبث رسائل إيجابية للمُنظمات الاقتصادية الدولية والشركاء التجاريين لمصر بشأن تعافى الاقتصاد المصرى وحرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة وأن مصر هى إحدى الدول المؤسسة لمُنظمة التجارة العالمية عام 1994.

وأضاف أن مرحلة الإعداد لمُراجعة السياسة التجارية لمصر قد استغرقت قرابة عام ونصف قامت خلالها سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية بزيارة مصر مرتين وعقدت لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، مُشيداً بالجهود البناءة والتعاون المُثمر بين مختلف الجهات الحكومية التى ساهمت فى توفير البيانات وإعداد التقارير المطلوبة فى إطار إجراءات المُراجعة ضماناً لخروج هذه التقارير بالشكل الذى يعكس حقيقة الإنجازات والإصلاحات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه اوضح وزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف أنه من المُقرر أن تعقد اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الرابعة لمصر على مدى يومين، حيث يتضمن اليوم الأول استعراض أهم ملامح الأداء الاقتصادى وأبرز الإصلاحات والإجراءات التى تبنتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى عرض استراتيجياتها التنموية وخططها المُستقبلية مع تسليط الضوء على السياسات التجارية المصرية وأثرها على حركة التبادل التجارى والميزان التجارى المصرى، مشيراً الى ان اليوم الثانى يتضمن إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتوجيه استفساراتها وتعليقاتها حول هذه الموضوعات إلى الوفد المصرى للرد على هذه الاستفسارات.