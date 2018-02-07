قابيل يبدأ زيارة إلى سنغافورة.. غدًا

– الوزير: تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين

– إجراء مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين والشركات لجذب الاستثمارات





محمد ريحان



يبدأ المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، غدًا الخميس، زيارة إلى دولة سنغافورة، ومن المقرر إجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة والشركات السنغافورية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية، وكذا حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، خاصةً الأجانب.



ومن المقرر أن يعقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 220 مليون دولار خلال عام 2017.



واستعرض أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعلى رأسها بحث ومتابعة النتائج والتوصيات الخاصة بالزيارات الرسمية المتبادلة لرئيسا البلدين خلال العامين الماضيين، إلى جانب جذب الاستثمارات السنغافورية بالسوق المصرية، والاستفادة من خبرة سنغافورة في مجالات تطوير الموانئ، وإدارة المناطق الصناعية، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وسيشارك الوزير خلال الزيارة في المؤتمر الموسع الذي تعقده الشركة السنغافورية القابضة حول مشروع إنشاء مدينة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، والتي ستضم مشروعات صناعية متطورة في مختلف المجالات وتوفر 300 ألف فرصة عمل جديدة.



ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات مع عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية السنغافورية، تشمل لقاء مع كوه جين هو، الرئيس الإقليمي لهيئة التنمية الاقتصادية بسنغافورة لبحث أطر التعاون الممكنة للاستفادة من الخبرة السنغافورية الواسعة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعد سنغافورة إحدى أهم الدول المستثمرة بالعالم.



وسيعقد الوزير اجتماعاً مع اتحاد الأعمال السنغافوري، برئاسة تيو شيانج شونج وسيتم استعراض سبل تعزيز التعاون بين مجتمعي أعمال مصر وسنغافورة، خاصةً وأن هذا الاتحاد يضم 25 ألف شركة عاملة في مختلف المجالات، فضلاً عن الوقوف على أحدث التطورات التكنولوجية المتبعة في الصناعة السنغافورية وإمكانية نقل التكنولوجية إلى السوق المصرية.