قابيل يبحث مع سياك الصينية ضخ استثمارات في مجال إنتاج السيارات

المال ـ خاص:







أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة سياك موتورز الصينية تبحث حاليا إقامة مصنع لإنتاج السيارات في مصر، الأمر الذى يعد خطوة هامة وإضافة جديدة لصناعة السيارات ويسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية في مصر.







جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة سياك موتورز الصينية والذى يزور مصر حاليا، حيث استعرض اللقاء أهم المزايا والحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع صناعة السيارات في مصر القائمة على التصنيع الكامل وليس فقط التجميع.







وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والمساندة لدخول الشركة الى السوق المصرى لتصنيع السيارات وليس للتجميع خاصة وأن التوجه الحالى للدولة يستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية.







وأوضح أن هذه الزيارة لوفد الشركة لمصر تأتى نتيجة لمباحثاته التى اجراها خلال زيارته الأخيرة للصين في شهر سبتمبر الماضى مع رئيس مجلس إدارة شركة سياك موتور الصينية.







وأكد قابيل حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حزم تحفيزية ضخمة لصناعة السيارات فى كافة المحافظات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن المصنع الذى تعتزم شركة سياك موتورز إقامته بمصر يستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلى، إلى جانب إستخدام مصر كنقطة إرتكاز للتصدير للدول والأسواق العربية والإفريقية المجاورة والتي ترتبط مصر معها بإتفاقات تجارة حرة.







ولفت قابيل إلى أن العام الجارى سيشهد تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرى تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر وكذا تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.







وأوضح مايكل يانج، المدير التنفيذى لقطاع التعاون الدولى بشركة سياك الصينية، أن رغبة الشركة بالاستثمار فى مصر جاءت نتيجة لقناعة الشركة بقوة السوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ، لافتاً الى انتاج الشركة سيركز على تلبية احتياجات السوق المصرى وكذا التصدير للأسواق المجاورة ، منوها الى أن شركة سياك موتور تعد حاليا أكبر شركة سيارات في الصين حيث تستحوذ على 23.3% من حجم مبيعات السيارات في السوق الصيني، وبلغ حجم مبيعاتها عام 2017 نحو 6.9 مليون سيارة.







ولفت يانج إلى أنه يجرى حالياً الاتفاق مع إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة فى مجال السيارات لتوزيع منتجات شركة سياك موتورز فى مصر، مشيراً فى هذا الاطار الى ان أنشطة شركة سياك موتورز تتركز في مجال تصميم وإنتاج سيارات الأجرة والسيارات التجارية وقطع الغيار الخاصة بها.







وأضاف أن الشركة قد جاءت في المركز 41 في قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم والتي تصدرها مجلة فورتشن سنويا حيث يتبعها 280 شركة حول العالم ويبلغ عدد الموظفين العاملين لديها ما يزيد عن 210 ألف موظف، لافتا إلى قيام الشركة بإنشاء 4 مراكز للبحث والتطوير، و13 قاعدة صناعية خارج الصين في كل من مجموعة دول الآسيان، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وأستراليا، وأوروبا.

