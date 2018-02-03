قابيل يبحث مع سفير كرواتيا الجديد سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

الوزير: نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة والطاقة المتجددة والزراعة وتصنيع الآلات والمعدات أهم مجالات التعاون المستهدفة مع كرواتيا محمد ريحان استقبل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا الجديد بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون

الوزير: نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة والطاقة المتجددة والزراعة وتصنيع الآلات والمعدات أهم مجالات التعاون المستهدفة مع كرواتيا

محمد ريحان

استقبل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا الجديد بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن مصر وكرواتيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة على المستويين السياسى والاقتصادى، مشيراً الى أهمية الاستفادة من الخبرات الكرواتية فى الكثير من المجالات محل اهتمام الحكومة المصرية حالياً والتى تشمل نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة والطاقة المتجددة والزراعة وتصنيع الآلات والمعدات.

وأشار قابيل الى أن هناك فرصاً ضخمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وكرواتيا، خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية هائلة وموقع جغرافى متميز بقارتى أوروبا وأفريقيا، لافتاً الى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الكرواتية ومنتجات الاستثمارات الكرواتية فى مصر لعدد كبير من الدول العربية والأفريقية المرتبطة مع مصر باتفاقات للتجارة الحرة.

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكرواتيا بلغ خلال العام الماضى 150 مليون يورو ويميل الميزان التجارى لصالح الجانب الكرواتى وهو الأمر الذى تسعى مصر لتعديله من خلال فتح منافذ أكثر أمام صادرات مصر للنفاذ الى السوق الكرواتى، مشيراً فى هذا الاطار الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لكرواتيا تتمثل فى المنتجات الزراعية والملح والخضر المجففة وملح كلوريد الصوديوم وفوسفات الكالسيوم كما تتضمن اهم الواردات الاخشاب والفاكهة

ومن جانبه أكد توميسلاف بوسنجاك حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها دولة محورية ولاعبا رئيسيا فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتاً الى أهمية تعزيز التبادل التجارى بين مصر وكرواتيا بما يسهم فى زيادة الارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتحقيق التوازن للميزان التجارى بين البلدين.

وأشار الى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائى الموقعة بين مصر وكرواتيا بما يسهم فى تفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يخدم منظومة التعاون الاقتصادى بين الجانبين.