قابيل يبحث مع التمويل الدولية توسيع نطاق عملها فى مصر

المال- خاص: أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا، ساهم في استعادة ثقة جميع مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية



المال- خاص:

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا، ساهم في استعادة ثقة جميع مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية “IFC ” تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بالمؤسسة وبحضور، باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، و أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصرية، و لوكاس كاسي مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعي والخدمات لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة التمويل الدولية، والمهندس حسام خطاب، مساعد الوزير لشئون الصناعة، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية .

وقال الوزير إن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية الكيماوية والأسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعي، مشيرا إلي أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصرية، لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية .

و أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ساهمت في تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وتدشين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة، لدعم محدودي الدخل فضلا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية .

وقال الوزير إن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 تستهدف توفير 6 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرخصة وإنشاء 22 تجمعا صناعيا وإنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة، وتخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق 3 ملايين فرصة عمل جديدة، مشيرا إلي أن الوزارة تنفذ حالياً عددا من الإستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء .

وأوضح أن الوزارة تنفذ أيضا إستراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية بقارة أفريقيا تضمنت إنشاء خط ملاحي بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستي مصري بكينيا ، مشيرا إلي أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لأسواق تلك الدول.

وأشار إلي أن قطاع الأسمنت من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحكومة تدرس حالياً استخدام الأسمنت في عمليات رصف الطرق بديلاً عن الأسفلت ، مشيرا إلي أن هذه الخطة تسهم في زيادة الاستهلاك السنوي لمصر من الأسمنت بمعدلات كبيرة .

ومن جانبه، قال سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية “IFC” إن استعادة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية بفضل منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية ساهمت في توجه المؤسسة نحو تمويل مشروعات استثمارية جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلي أن المشروعات الجديدة للمؤسسة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر وخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة، علي غرار مساهمة المؤسسة في شركة التحرير للبتروكيماويات، والتي تمثل أحد أهم المشروعات الصناعية في مصر.