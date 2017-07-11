قابيل يبحث إنشاء منطقة صناعية بولندية فى مصر

محمد ريحانأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه من المقرر أن يقوم أندجى دودا، رئيس جمهورية بولندا، بزيارة مصر نهاية العام الجارى، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يضم الوفد المرافق للرئيس البولندى رؤساء أكثر من 150 شركة بولندية كبرى مهتمة بالاستثمار في السوق المصري

محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه من المقرر أن يقوم أندجى دودا، رئيس جمهورية بولندا، بزيارة مصر نهاية العام الجارى، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يضم الوفد المرافق للرئيس البولندى رؤساء أكثر من 150 شركة بولندية كبرى مهتمة بالاستثمار في السوق المصرية.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية البولندية علاقات متميزة وممتدة عبر التاريخ، ونحتفل هذا العام بمرور 90 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية المشتركة تمثل محورًا أساسيًا في تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائى بين مصر وبولندا.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، صباح اليوم الثلاثاء، لوفد المنطقة الاقتصادية البولندية والذي يزور مصر حاليًا بهدف تحديد موقع إقامة المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الإطار.

وأشار إلى أن مصر ترحب بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بولندا سواء في إطار التعاون الثنائى المشترك أو من خلال تجمع “فيشجراد”، والذي يضم كلا من (بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا)، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الأخيرة للتجمع كأول رئيس من منطقة الشرق الأوسط يعد ركيزة أساسية لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع، والتقى خلال فعاليات القمة مع رئيسة وزراء بولندا وتم الاتفاق على أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأشار قابيل إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد بمثابة نقطة انطلاق لجذب الشركات البولندية للاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع معظم الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تشمل السوق الأفريقية والعربية والأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى دول أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمساندة لإقامة هذه المنطقة وكذا مساعدة أي مستثمر بولندى يرغب في الاستثمار في مصر سواء داخل المنطقة الصناعية البولندية أو في أي مكان في مصر.

وأكد الوزير أن وفد المنطقة الاقتصادية استعرض خلال اللقاء زيارته لعدد من المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار محور قناة السويس بهدف تحديد موقع المنطقة البولندية الجديدة، والتي من المخطط أن تستوعب عددا من الصناعات ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار قابيل إلى أن زيارة الوفد البولندى لمصر تأتى في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو خلال مارس الماضى، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاق لتدشين مبادرة “جسر الأعمال” بين مصر وبولندا، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومتان المصرية والبولندية لتوسيع حجم العلاقات المشتركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات ناجحة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين.

ومن جانبها، أكدت مارتا دارجاس، رئيس وفد المنطقة الاقتصادية البولندية، أن هذه الزيارة تأتى تتويجًا لما تم الاتفاق عليه بين مصر وبولندا خلال زيارة وزير التجارة والصناعة لوارسو خلال شهر مارس الماضى، وقام الوزير بزيارة عدد من المناطق في منطقة محور قناة السويس بهدف تحديد الموقع المناسب لإقامة المنطقة الصناعية البولندية في مصر.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يقوم الوفد خلال فترة زيارته لمصر، والتي تنتهى نهاية الأسبوع الجارى، بزيارة عدد آخر من المناطق الصناعية هذا فضلًا عن عقد لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين للتعرف على فرص الاستثمار وأهم الحوافز المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال البولندى.

وأكد فيليب سوش، رئيس الغرفة التجارية البولندية الأفريقية، أن هذه الزيارة تمثل الخطوة الثانية في تدعيم التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، حيث تعد زيارة وزير التجارة والصناعة المصرى إلى بولندا نقطة الانطلاق الحقيقية لبدء علاقات تجارية واستثمارية متوازنة تحقق مصالح الجانبين المصرى والبولندى.

وأشار إلى وجود أكثر من 50 مشروعا مشتركا على أرض مصر يتم تنفيذه في إطار التعاون البولندى الأفريقى، معلنًا أنه يجرى حاليًا إنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة بهدف توسيع حجم العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة بين مصر وبولندا.