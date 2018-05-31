قابيل يبحث إقامة مشروع لإنتاج المكونات الإلكترونية مع شركة فوكس كون

محمد ريحانعقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد شركة فوكس كون تكنولوجي العالمية لصناعة الإلكترونيات برئاسة يي شين وانج، نائب رئيس الشركة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة لإنشاء مشروع جديد بالسوق المصري لتصنيع المكونات الإلكترونية وتصديرها لكبرى الشركات العالمية.حضر اللق

محمد ريحان

عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد شركة فوكس كون تكنولوجي العالمية لصناعة الإلكترونيات برئاسة يي شين وانج، نائب رئيس الشركة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة لإنشاء مشروع جديد بالسوق المصري لتصنيع المكونات الإلكترونية وتصديرها لكبرى الشركات العالمية.

حضر اللقاء الدكتورة شيرين الصباغ، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات وزارتي التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال قابيل إن مشروع الشركة بالسوق المصري يتوافق مع استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات الهندسية بصفة عامة وصناعة الإلكترونيات بصفة خاصة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية لجعل مصر محورًا إنتاجيًّا وتصديريًّا لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأوضح الوزير أن قرار الشركة للوجود في السوق المصري يعكس المميزات المتعددة التي يتيحها الاستثمار في مصر التي تشمل توفر الأراضي الصناعية المرفقة والعمالة المؤهلة وحزم الحوافز الاستثمارية الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى موقع مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وحوض البحر المتوسط، فضلاً عن ارتباط مصر بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات في العالم التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لأسواق هذه الدول.

وأضاف قابيل أن الحكومة المصرية وصلت لمرحلة متقدمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه خلال المرحلة الحالية الذي ساهم في توفير بنية تحتية صناعية مؤهلة وتوفير أراضس مرفقة لكل الصناعات، بالإضافة إلى تسهيل المنظومة الإجرائية الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز منظومة النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي وذلك من خلال تطوير استراتيجيات لتعميق الصناعة المحلية وربط الصناعة بالبحث العلمي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة الإلكترونيات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية الحالية وبما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشار يي شين وانج نائب رئيس شركة فوكس كون العالمية لصناعة الإلكترونيات، إلى أن قرار الشركة بالاستثمار في السوق المصري جاء نتيجة للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في اتخاذ قرار الشركة بالوجود في هذا السوق الواعد باعتباره واحدًا من أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من موقع مصر المتميز والإمكانيات الفنية والبشرية الضخمة، بالإضافة إلى حزم الحوافز الكبيرة المتاحة حاليًا للاستثمارات الجديدة بالسوق المصري.

وأضاف أن الشركة تمتلك مشروعات صناعية ضخمة بالصين، وتايوان، وأستراليا، والتشيك، وروسيا، والمجر، والمكسيك، وسلوفاكيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للاستثمار في السوق المصري لتغطية منطقة كبرى بوسط العالم خاصة في ظل شبكة اتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية.