قابيل: وفد رجال أعمال من الأرجنتين يزور مصر أكتوبر المقبل

أحمد اللاهونىأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن وفدا من رجال الأعمال الأرجنتينين سيزور مصر فى 20 أكتوبر المقبل لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرجنتيني الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أ

أحمد اللاهونى

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن وفدا من رجال الأعمال الأرجنتينين سيزور مصر فى 20 أكتوبر المقبل لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.



وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرجنتيني الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأرجنتين تنظر إلى مصر كمركز لتصدير سلعها إلى السوق الأفريقي، كما يتم النظر لمحور قناة السويس كمركز لوجيستي لتخزين المنتجات الزراعية وتصديرها إلى مختلف الدول.

وحول ميل الميزان التجاري لصالح الجانب الأرجنتيني أكد قابيل أن 99% من السلع التى تستوردها مصر استراتيجية تتمثل فى اللحوم والطيور والفول الصويا وزيت عباد الشمس، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركيسور سيعطي فرصة لزيادة الصادرات المصرية والتى تعاني من بعد المسافة من ناحية ، وقلة التسويق من ناحية أخرى.

ولفت قابيل إلى أن هناك فرصا كبيرة لتصدير الأسمدة المصرية للسوق الأرجنتين فى ظل استراتيجيتهم لزيادة حجم المناطق المنزرعة.