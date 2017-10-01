قابيل والمصيلحي يبحثان تعزيز استثمارات صافولا بالسوق المصرية

محمد ريحانبحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع مسئولى شركة صافولا السعودية موقف استثمارات المجموعة بمصر وخططها المستقبلية سواء لضخ إستثمارات جديدة أو إجراء توسعات في المشروعات القائمة.وقال قابيل إن استثمارات صافولا في مصر تمثل أحد أهم الاس



محمد ريحان

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع مسئولى شركة صافولا السعودية موقف استثمارات المجموعة بمصر وخططها المستقبلية سواء لضخ إستثمارات جديدة أو إجراء توسعات في المشروعات القائمة.وقال قابيل إن استثمارات صافولا في مصر تمثل أحد أهم الاستثمارات السعودية والتى تسهم في تلبية إحتياجات السوق المصرى من المنتجات الغذائية والتصدير إلى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى تتربط مع مصر بإتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات دون أى قيود أو معوقات جمركية.

وأشار إلى أن اللقاء إستعرض إنتاج الشركة في مصر سواء في مجالات صناعة السكر أو الزيوت النباتية أو المكرونة والتى تعد أحد أهم السلع الإستراتيجية الأساسية في السوق المصرى، موضحا أن مسئولى الشركة قد أشاروا إلى أنهم يدرسون إجراء توسعات لأنشطة الشركة في مصر خاصة في ظل النتائج الإيجابية لخطة الإصلاح الإقتصادى.

وأكد قابيل أن الحكومة تدعم وتساند كافة الاستثمارات على أرض مصر سواء كانت محلية او عربية او اجنبية وبصفة خاصة تلك الاستثمارات التي تسهم في توفير السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطن المصرى.

ومن جانبه أشار الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية الدور الذى تقوم به الشركة في منح الأولوية للسوق المصرى والمساهمة في اتاحة السلع بأسعار مناسبة وهو ما يسهم في سد الفجوة بين الطاقات التصنيعية المتاحة واحتياجات السوق الفعلية.

ولفت إلى ترحيب الوزارة بتعزيز مشاركة الشركة في المناقصات التي تطرحها الوزارة سواء في منتجات السكر او الزيوت او المسلى او المكرونة خلال المرحلة المقبلة وذلك في ضوء المحددات والضوابط التي تضعها الوزارة لضمان توفير احتياجات المواطنيين من المقررات التموينية.