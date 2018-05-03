قابيل والقصبى يفتتحان اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة

قابيل: حرص القيادة السياسية في مصر والمملكة على الارتقاء بالعلاقات المشتركة ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين حريصون على إزالة العراقيل التى تعترض التبادل التجارى والاستثماري بين البلدين.. وطرح مبادرات جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية فى كل المجالات وعلى…

قابيل: حرص القيادة السياسية في مصر والمملكة على الارتقاء بالعلاقات المشتركة ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين

حريصون على إزالة العراقيل التى تعترض التبادل التجارى والاستثماري بين البلدين.. وطرح مبادرات جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة

القصبى: السوق المصرية وجهة متميزة للاستثمارات السعودية.. والمرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى معدلات التبادل التجارى

الاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة إنشاءها المرحلة المقبلة



محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن حرص القيادة السياسية فى مصر والمملكة العربية السعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيراً فى هذا الصدد إلى تضافر جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كل العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتى لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصرى باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الحالى ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس/ ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتا الى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت قابيل إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين على حد سواء، مشيراً الى أن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادى نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتى تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو3 مليار دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغ 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية فى مصر، بينما بلغت المصرية بالسوق السعودي 1.1 مليار دولار فى 1043 مشروعاً.

ونوه قابيل الى أن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دوراً محورياً فى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيراً الى تطلع مصر لأن يكون لهذه الاجراءات الجادة أثر ايجابى ومشجع للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الاعمال فى البلدين، وفى هذا الاطار دعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصادى.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات المهمة لتصحيح المسار الاقتصادى حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية الى جانب تطبيق برنامج اصلاح مالى شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً، بالإضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، فضلا عن اجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس، فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية.

وأوضح الوزير أن النتائج الإيجابية للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد انعكست آثارها ايجابيا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، مشيراً إلى ان هذه الجهود اثمرت عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، الى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأشاد قابيل بالدور المهم لاجتماعات اللجان التحضيرية في التمهيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية وصياغة توصيات من شأنها التطوير الدائم للعلاقات المشتركة على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، لافتا في هذا الصدد الى اللجان الثلاث الاقتصادية والفنية والثقافية والتي تقوم بدور كبير في مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسهم في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وبما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.

ولفت الى أن الاجتماعات قد تناولت التباحث حول كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجارى والاستثمارى وتحديد اليات تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين، فضلا عن النواحى الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي، إضافة الى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن.

وأشار قابيل الى اهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة.

ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى الى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين.

وقال ان هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى الى أنه لمس خلال زيارته الاخيرة لمصر شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كل المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا فى هذا الاطار الى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة انشاءها المرحلة المقبلة.