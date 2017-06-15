قابيل: مواجهة الفساد تسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام فعاليات مؤتمر “مبادرة النزاهة”، الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومة ومجتمع الأعمال.

أكد الوزير على أهمية دعم جهود مجتمع الأعمال للمساهمة في خلق بيئة أعمال نظيفة، مشيراً إلى أن مبادرة النزاهة تعتبر حلقة الوصل بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وقال قابيل إن الوزارة تعمل حالياً على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، وهو ما يعد السبيل للوصول لبيئة أعمال منتجة واقتصاد مزدهر، قادر على المنافسة، وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود الحكومية الحثيثة لتعزيز منظومة الاقتصاد القومي، الأمر الذي يسهم في رفعة شأن مصر، واستعادة مكانتها الاقتصادية اقليمياً ودولياً.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى حالياً لتنفيذ سياسات اقتصادية طموحة للنهوض بمعدل النمو الاقتصادي، وتخفيض العجز المالي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مناخ اقتصادي تنافسي، مشيراً إلى أن الفساد يمثل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، وتعرقل المنافسة العادلة حيث تسهم بيئة الأعمال النظيفة والخالية من الفساد في جذب الاستثمارات وتعزيز منظومة التبادل التجارى.

ونوه إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي، ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، ويعد لاعباً رئيسياً في الدفع بعجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.

مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيكون بمثابة إنطلاقة كبيرة لتنمية القطاع، وسيسهم في تفعيل دور تلك المشروعات.

وأوضح أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الجهاز سيركز في المرحلة المقبلة على تشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، بهدف إقامة مشروعات تحول أحلامهم وتطلعاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف أن قضية النزاهة ومكافحة الفساد تلعب دوراً جوهرياً في نجاح بيئة الأعمال، حيث تعمل على تعزيز ثقة المواطن بوجه عام، وثقة الشباب بصورة خاصة في قدرة المجتمع على خلق فرص عادلة، تعلي من شأن الابتكار والعمل الجاد، والالتزام من أجل تحقيق مستقبل أفضل، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشاد الوزير بوعي “مبادرة النزاهة” بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقيامها بتوفير برامج التدريب والدعم اللازم لتلك المشروعات، لافتاً إلى الدور الاستراتيجى للمبادرة كمنبر ومنتدى للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى، ومتعددة الجنسيات، وجميع الأطراف الداعمة للمبادرة من الجهات الحكومية، والجامعات، والمجتمع المدني لنشر الوعي، وتعزيز النزاهة في المجتمع المصري.

