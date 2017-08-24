قابيل: مصر حريصة على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية

محمد ريحانشدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي الراهن بالمنطقة العربية والخروج من الوضع الحالي نحو مستقبل أفضل، بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى.جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير، صباح اليوم الخميس، عقب مشاركته فى الاجتماع الوزاري

محمد ريحان

شدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي الراهن بالمنطقة العربية والخروج من الوضع الحالي نحو مستقبل أفضل، بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى.

جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير، صباح اليوم الخميس، عقب مشاركته فى الاجتماع الوزاري للدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتى بدأت فعالياتها الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية، وكبار المسئولين سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري للدورة الـ100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، يأتي في مرحلة هامة في تاريخ المنطقة العربية والتي تمر حالياً بسلسلة من التقلبات السياسية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، أثرت على اقتصاديات عدد من دول المنطقة.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري، مشيرًا إلى أها لا تألو جهداً في اتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر واشقائها العرب والقضاء علي أية معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بما يعود بالنفع علي مصر وكافة الشعوب العربية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى دائماً لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق محورية لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصرية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم عرضه على القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستعقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرارات الدورة رقم 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكافة الإجراءات المتخذه لتنفيذ هذه القرارات كما تابع نشاط القطاع الاقتصادي، خلال الفترة ما بين دورتي المجلس التاسعة والتسعين والمائة.

وأشار قابيل إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي، والتي تتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات والتنسيق بشأن قواعد المنشأ وتطوير اتفاقية الترانزيت العربية، وتكثيف المفاوضات المتعلقة بالتعريفة الجمركية العربية الموحدة، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والموارد المائية والطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.

وناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وكذا تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الاحياء المائية، مشيرًا إلى أن الاجتماع استعرض ايضا امكانيات تسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للدول العربية حتي عام 2025 حيث بلغت المشروعات المنفذه بهذا القطاع حتي الآن 1989 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 14 مليار دولار، وفى هذا الصدد تناول الاجتماع الخطة الاطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.

ونوه قابيل إلى أن الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم متابعة أعمال اللجنة العربية المعنية بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، ومشروع البوابة الالكترونية للشبكة العربية للمعلومات والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تابع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الرابعة، والتي عقدت بغينيا الاستوائية نوفمبر الماضي، كما تابع تنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل وتمويل المشروعات العربية والافريقية، مشيرًا إلي أنه سيتم عقد المنتدي العربي الافريقي نهاية الشهر المقبل بالأردن.

وأوضح قابيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل ومتابعة قرارات اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي عقدت عام 2015، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ومشروع البرنامج العربي للتنافسية، والذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بالدول العربية والتي تشمل الزراعة والصناعة والسياحة.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاجتماعي بين الدول العربية ودول قارة افريقيا وقارة أمريكا اللاتينية ومنظمة الأمم المتحدة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي ودعم الاندماج الاجتماعي بين الدول العربية وتعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى إعداد وتنظيم هذه الدورة، ووجه الشكر لدولة الجزائر علي ترأسها لأعمال الدورة التاسعة والتسعين، كما وجه الشكر للملكة العربية السعودية علي جهودها الدؤوبة في إدارة أعمال الدورة الحالية.

ومن ناحية أخرى، عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع سلمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى – رئيس الوفد العراقى المشارك باجتماعات الدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي – تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين بهدف إحداث نقلة نوعية فى حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء حبيب الصدر سفير دولة العراق بالقاهرة .

وقال قابيل إن الحكومة المصرية حريصة على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة العراق الشقيقة، خاصة فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة لقيادة البلدين بأهمية دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق آرحب بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى وإيجاد آلية مشتركة تتيح انسياب حركة التجارة خاصة مع قرب الافتتاح الرسمي للمعبر البري علي الحدود العراقية الأردنية مع منح المنتجات المصرية أولوية فى دخول السوق العراقى، خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وتلقى قبول وإستحسان المواطن العراقى، فضلاً عن التعاون فى مجال تنظيم معارض للمنتجات المصرية بالعراق ودارسة إقامة مركز تجارى دائم لعرض المنتجات المصرية ببغداد، وعن تعزيز المشاركة المصرية بالمعارض العراقية وعلي رأسها معرض بغداد الدولي والمعرض التجاري بمدينة كركوك.

وأضاف قابيل أن اللقاء استعرض أهمية الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة، والمقرر عقدها ببغداد والتي ستبحث تيسير العقبات الخاصة بحركة التجارة والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد الدكتور سلمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى، حرص الحكومة العراقية على الإنفتاح على السوق المصرى خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة التي تربط شعب وقيادة البلدين، مشيراً إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي للطريق البرى بين العراق والاردن والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى إنسياب حركة التجارة بين العراق والدول العربية وعلي رأسها مصر.

وأشار إلى أهمية تسهيل عملية دخول رجال الاعمال بين البلدين الأمر الذى يسهم في إيجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية دور مصر في المساهمة في إعادة اعمار العراق خاصة في ظل موقفها الداعم والمساند الذي تقوم به دوماً لمساندة الشعب العراقي.