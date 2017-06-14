قابيل: مشاركة واسعة للصناعة في اليورومني سبتمبر المقبل

محمد ريحانأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستشارك في فاعليات مؤتمر اليورمني المقبل والذي سيعقد بالقاهرة يومي 18 -19 سبتمبر القادم تحت عنوان "الاستقرار والتكامل والفرص في مصر" بمشاركة دولية واسعة لمناقشة المستقبل الاقتصادي والاستثماري لمصر في كل القطاعات كما يلقي الضوء علي



محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستشارك في فاعليات مؤتمر اليورمني المقبل والذي سيعقد بالقاهرة يومي 18 -19 سبتمبر القادم تحت عنوان “الاستقرار والتكامل والفرص في مصر” بمشاركة دولية واسعة لمناقشة المستقبل الاقتصادي والاستثماري لمصر في كل القطاعات كما يلقي الضوء علي الحراك السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيكتوريا بيهن مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤتمر اليورومني، والذي استعرض من خلاله أهمية المؤتمر المقبل في تسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية واستعراض كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية وخطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليا وسبل تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال الوزير ان المؤتمر يناقش هذا العام عدد من الموضوعات المحورية والملفات والقضايا المهمة المتعلقة بحاضر ومستقبل الاقتصاد المصري، مشيرا الي ان موضوعات تسهيل وتنمية الصادرات وتعزيز السياسات التصديرية والتنمية الصناعية وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحديات التجارة العالمية تأتي علي رأس جدول اعمال المنتدي هذا العام.

من جانبها، قالت فيكتوريا بيهن إن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الرؤي العالمية والاقليمية حول الاقتصاد المصري وانعكاساتها علي وجهات النظر المصرية.

واضافت ان المؤتمر يمثل فرصة لمجتمع الاعمال العالمي لمتابعة حالة الاستقرار التي يشهدها مناخ الاستثمار الحالي في مصر بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التي إتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا والتي ساهمت في عودة السوق المصري من جديد الي بؤرة اهتمام منظومة الاستثمار العالمية.