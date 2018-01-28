قابيل: مارس العالمية تضيف خطين لإنتاج الشيكولاتة

محمد ريحان:أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة "مارس مصر"، إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال إنتاج الشيكولاتة، بصدد افتتاح خطى إنتاج جديدين نهاية شهر فبراير المقبل برأسمال يبلغ 750 مليون جنيه حيث يوفران 1600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة للشرك

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة “مارس مصر”، إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال إنتاج الشيكولاتة، بصدد افتتاح خطى إنتاج جديدين نهاية شهر فبراير المقبل برأسمال يبلغ 750 مليون جنيه حيث يوفران 1600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة للشركة ستسهم فى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية لتصل إلى 100 مليون دولار سنويا، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير صباح اليوم مع السيد داناكان ماكولوك المدير الإقليمى لشركة “مارس العالمية” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والوفد المرافق له.

وقال الوزير إن اللقاء قد تناول استثمارات الشركة بالسوق المصرى والخطط الاستثمارية للشركة فى مصر والتوجهات التصديرية للشركة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل إلى أن حجم استثمارات الشركة بعد التوسعات الجديدة ستصل إلى 2 مليار جنيه والتى توفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن مبيعات الشركة السنوية بالسوق المصرية تبلغ مليار جنيه كما تبلغ صادراتها الحالية 42 مليون دولار، حيث يتم تخصيص 65% من إنتاج الشركة للتصدير.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً شجعت الشركة على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى وهو الامر الذى يؤكد نجاح جهود الحكومة فى جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها فى السوق المصرى، مشيراً فى هذا الاطار الى ان ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية يعد عامل رئيسى فى زيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر وبصفة خاصة مع السوق الافريقى

وقال داناكان ماكولوك المدير الاقليمى لشركة “مارس العالمية” لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا ان شركة “مارس مصر” تصدر منتجاتها لاسواق 20 دولة تتضمن استراليا وافريقيا ودول الشرق الاوسط واوروبا والهند مشيراً الى ان السوق المصرى يمثل محوراً تسويقياً رئيسياً للشركة لاسواق دول منطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية

وأشار إلى أن الشركة تعمل بأكثر من 80 دولة ودخلت السوق المصرى منذ 22 عاماً وبدأت استثماراتها فى مصر عام 2001 كما ان الشركة تنفذ توسعات دورية بالسوق المصرى نظراً لما حققته من نجاحات كبيرة منذ بدء العمل بهذا السوق الهام.