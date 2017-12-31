قابيل: لن نفرض رسومًا على السكر المستورد بحجة تكدس الإنتاج

رئيس النوبارية: الوزير يدمر الصناعةكتب ـ أحمد عاشور وسيد بدر:قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لـ«المال»، إن وزارته لن تتخذ أى قرار يتعلق بفرض رسوم على واردات السكر المستورد بحجة تكدس المخزون لدى شركات الإنتاج المحلية.جاء ذلك رداً على مطالب شركات إنتاج السكر

رئيس النوبارية: الوزير يدمر الصناعة





كتب ـ أحمد عاشور وسيد بدر:

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لـ«المال»، إن وزارته لن تتخذ أى قرار يتعلق بفرض رسوم على واردات السكر المستورد بحجة تكدس المخزون لدى شركات الإنتاج المحلية.

جاء ذلك رداً على مطالب شركات إنتاج السكر المحلية التى تواجه أزمة خانقة مع بداية موسم الإنتاج الجديد فبرابر المقبل، ستسبب مزيدًا من تكدس المخزون لديها، وعدم القدرة على تصريفه، مع توقعات بارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 9 آلاف جنيه للطن بدلاً من 8 آلاف الموسم الماضى، مقارنة مع 7.5 ألف جنيه، يمثل متوسط سعرالطن للسكر المستورد.

من جانبه، أكد المهندس حسن كامل رئيس شركة النوبارية للسكر لـ«المال»، أن رفض وزير الصناعة فرض رسوم جديد يعنى تدمير صناعة السكر، لافتاً إلى أن الوضع الحالى سيئ وسيتحول للأسوأ مع بداية التشغيل وارتفاع تكلفة الإنتاج من 8000 جنيه للطن الموسم الماضى إلى 9000.

وكان عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، قد قال فى تصريحات سابقة لـ”المال”، إن شركته لديها مخزون راكد يصل إلى 200 ألف طن، من بينها 120 ألفا، تم تكريرها لصالح وزارة التموين للوفاء باحتياجات السكر التموينى، مضيفاً أنه للمرة الأولى يبدأ الإنتاج الموسم الجديد مع وجود سكر يكفى لأكثر من 5 أشهر، موضحا أنه مع بداية الإنتاج ستتشبع السوق حتى نهاية 2018.

وشدد عبد الحميد على ضرورة وضع قيود جمركية على السكر المستورد طالما تم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



وبالرغم من أن أسعار السكر العالمية شهدت ارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن أسعارها مازالت أدنى من تكلفة الإنتاج المحلى بما يترواح ما بين 300 و500 جنيه، وفقاً لتكاليف إنتاج الموسم الماضى، ومن المقرر أن يرتفع هذا الفارق مع زيادة مقابل شراء محصول بنجر السكر من 400 جنيه إلى 500 للطن ومطالبات برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 850 جنيها للطن.