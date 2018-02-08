قابيل: كوم أوشيم مشروع متكامل ويوفر 300 ألف فرصة عمل

قابيل: كوم أوشيم الصناعية نقلة مهمة فى العلاقات بين مصر وسنغافورة المدينة تقام على مساحة 33 مليون مترمحمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مشروع إنشاء المدينة الصناعية المتكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم والذى من المخطط، أن تنفده شركة سنغافورة القابضة يمثل نقطة ت

قابيل: كوم أوشيم الصناعية نقلة مهمة فى العلاقات بين مصر وسنغافورة

المدينة تقام على مساحة 33 مليون متر



محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مشروع إنشاء المدينة الصناعية المتكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم والذى من المخطط، أن تنفده شركة سنغافورة القابضة يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة عامة ونقلة مهمة للتعاون الاستثماري بصفة خاصة، حيث يرجع اختيار الشركة السنغافورية لتنفيذ هذا المشروع الضخم إلى خبرات سنغافورة الكبيرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية داخل سنغافورة وخارجها في عدد من الدول تتضمن الصين والهند وفيتنام الى جانب دول فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الوزير إن مشروع مدينة كوم أوشيم الصناعية سيقام على مساحة 7 آلاف و872 فدانا أى نحو 33 مليون متر مربع حيث تضم مشروعات صناعية متطورة في مختلف المجالات وتجمعا عمرانيا متكاملا، وتوفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى ورشة العمل التى نظمتها شركة سنغافورة القابضة حول مشروع إنشاء المدينة الصناعية بمنطقة كوم اوشيم، وقد شارك في الورشة محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة والمهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور وليد حبيقه مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية للقطاع التجارى والمهندس عمر خورشيد مدير المشروعات القومية بالوزارة.

وأوضح قابيل أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة الى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم منظومة نمو الاقتصاد القومي، لافتاً الى أنه يستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة على أحدث طراز عالمي لجذب الشركات الاستثمارية الدولية للاستثمار في مصر وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة لتلبية احتياجات السوقين المحلى والخارجي وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء الفيوم ومحافظات شمال الصعيد.

واضاف أنه يسهم في الاستفادة من نقل الخبرات الواسعة لشركة سنغافورة القابضة وشركة سوربانا جورج المخطط العام للمشروع ( احدى كبرى الشركات العالمية فى مجال الاستشارات الهندسية ) في مجالات تخطيط وتنفيذ وادارة المدن الصناعية وايضاً نقل الخبرات السنغافورية للصناعة الوطنية، مشيراً الى حرص الوزارة على تسهيل اجراءات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذه.

وتابع قابيل أن المنطقة الصناعية بشمال كوم أوشيم تقع على الطريق الإقليمي القاهرة – الفيوم في منطقة متوسطة بين محافظات القاهرة والجيزة والفيوم، وتتوفر حوله المنتجات الزراعية والأراضي القابلة للاستصلاح بما يخدم أنشطة للتصنيع الزراعي بالمدينة، كما توفر مناطق صناعية في النطاق الإقليمي للمنطقة بما يسمح بالتكامل مع الأنشطة الجديدة، مشيراً إلى أنها تتمتع أيضاً بتوافر الثروات التعدينية ومواد البناء اللازمة وصلاحية الأرض للنشاط الصناعي، فضلاً عن وجود محمية بحيرة قارون ومحميات وادي الريان ووادي الحيتان بالمحافظة كمحمية طبيعية على قائمة التراث الطبيعي العالمي وتوافر مصادر الطاقة المتجددة بالمحافظة من الطاقة الشمسية.

وقال إن هذا المشروع يعد نقطة انطلاق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد والتي تربط بين الدلتا والوادي، لافتا الى أنه يمكن توسعته فيما بعد للمساهمة في تخفيف الضغط السكاني الكبير بمدينة القاهرة وذلك وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح قابيل أن المشروع الجديد سيكون بمثابة أحد أهم الاقطاب التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه من المقرر أيضاً ضخ استثمارات في إقامة مجموعة من الخدمات المتطورة والداعمة للقطاعات التكنولوجية المستهدف إنشاؤها إلى جانب إنشاء منطقة سكنية متميزة لتوطين العمالة التابعة للمنطقة وأسرهم الأمر الذي يضمن توفير بيئة عمل متميزة بالمدينة.

ولفت إلى أن هذه المنطقة الصناعية ستمثل مركزا خدميا لوجيستيا يقوم على محاور تدعم انطلاق مسيرة التنمية بمحافظة الفيوم وتستهدف تنمية الصناعات الزراعية والبيئية والتكنولوجية المتطورة ورفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بالموارد البشرية.