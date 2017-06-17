قابيل: قدرات العامل ركيزة أساسية فى تنمية الصناعة

أحمد اللاهونى:أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير قدرات وإمكانات العامل المصرى ركيزة أساسية فى تطوير وتنمية القطاع الصناعى، لافتاً إلى سعى الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، بالتعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المستفيد الأول من وجود عامل فنى مدرب وعلى درجة عالية من



أحمد اللاهونى:

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير قدرات وإمكانات العامل المصرى ركيزة أساسية فى تطوير وتنمية القطاع الصناعى، لافتاً إلى سعى الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، بالتعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المستفيد الأول من وجود عامل فنى مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التدريب المهنى التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والذى يضم تخصصات تشغيل ماكينات الورش، وخراطة المعادن، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة وإصلاح السيارات، وصيانة وإصلاح النظم الكهربائية واللحام المعدنى بكافه أنواعه، فضلاً عن تصنيع الملابس الجاهزة، وإصلاح وصيانة الحاسبات.

رافق الوزير خلال الزيارة اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إلي جانب المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، والمهندس أحمد الغمازي، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

قال الوزير إنه يجرى حالياً تطوير عدد من المراكز القائمة، ومنها المركز الموجود بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وذلك من خلال التعاون مع البنك الإسلامى، حيث تم التعاقد على توريد معدات وأجهزة حديثة لورشتى صيانة الحاسبات والشبكات وصيانة وإصلاح السيارات، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، إلى جانب توريد أثاث حديث للفصول الدراسية والورش، كما يجرى حالياً تطوير ورش الماكينات والخراطة والأنظمة الكهربائية، بالتعاون مع مصنع 999 الحربى.

من جانبه أكد المهندس أحمد الغمازى، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن المركز يقع على مساحة 10ألاف متر مربع، وتم افتتاحه للعمل اعتباراً من العام التدريبى 2008/2009، وتم تخريج أول دفعة من دبلوم التلمذة الصناعية فى العام التدريبى 2010/2011، ليصل إجمالى ما تم تخريجه من المركز منذ افتتاحه وحتى العام التدريبى الحالى 2016/2017 ما يقرب من 900 طالب بنظام التلمذة الصناعية فى التخصصات التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.

