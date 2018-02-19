قابيل: فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين مصر والسويد

المال ـ خاص: أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة علي مختلف المستويات وكافة الأصعدة، مشيرا الي حرص البلدين علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستوي الثنائي وعلي المستوي متعدد الاطراف في اطار التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والا

المال ـ خاص:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة علي مختلف المستويات وكافة الأصعدة، مشيرا الي حرص البلدين علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستوي الثنائي وعلي المستوي متعدد الاطراف في اطار التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع السيدة/ آن ليند وزيرة شئون الاتحاد الاوروبي والتجارة بالسويد والتي تقوم حالياً بزيارة للقاهرة تلتقي خلالها بعدد من الوزراء بالحكومة المصرية لاستعراض مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك فى المياحثات السيد يان تسليف سفير السويد لدى مصر.

وقال الوزير إن اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي انشئت منذ اكثر من 40 عاماً تسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد، مشيرا إلي أن المباحثات قد تناولت اهمية تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد لمستويات غير مسبوقة.

واشار قابيل الي ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد كي ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتا إلي أهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق السويدي بما يسهم في أحداث توازن فى عجز الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح السويد.

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد قد بلغ خلال العام الماضي حوالى644 مليون يورو، مشيراً الي أهم بنود الصادرات المصرية للسويد تتضمن السجاد والفاكهة والخضر والمواد الغذائية والملابس والمفروشات والسيراميك والزجاج كما تتضمن اهم بنود الواردات الاخشاب والاجهزة الكهربائية والمركبات والورق ومنتجات الالبان والأدوية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ حوالي 141 مليون دولار في عدد 146 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والانشاءات والخدمات والسياحة والزراعة ، مشيرا الى حرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال إن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشركة ABB السويدية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة .

وأشار قابيل إلي أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وانتاج العدادات الذكية للمياة والغاز، لافتا إلي إمكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلي 20% بحلول عام 2022 و37% بحلول عام 2035.

وأكدت السيدة آن ليند وزيرة شئون الاتحادة الأوروبي والتجارة السويدية حرص حكومة بلادها علي تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية ومساندتها فى حربها ضد الإرهاب، مشيرة إلي أن زيارتها للقاهرة تستهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وملفات التعاون الاقتصادي المشترك وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن مصر تمثل شريكاً تجاريا مهما للسويد بمنطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، حيث تعد واحدة من الـ 26 دولة ذات الأولوية في استراتيجية التصدير للحكومة السويدية، لافتة إلي أن مصر تعد أكبر سوق تصديري للسويد في إفريقيا وثاني أكبر سوق تصديري بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشارت وزيرة التجارة السويدية إلى أن هناك عددا من الشركات السويدية المستثمرة فى مصر بدأت فى إجراء توسعات لاستثماراتهم فى السوق المصرية ومن بينهم شركةABB والتى تسعى حاليا للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وعدد من دول المنطقة مثل السعودية واليونان وقبرص، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع مصر، خاصة فى مجالات الاستدامة والمسئولية المجتمعية.