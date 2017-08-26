قابيل: طرح 6 ملايين متر مربع للمستثمرين الفترة المقبلة

عمر سالمقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد طرح 6 ملايين متر أراضي صناعية مرفقة على المستثمرين في مديتي السادات والعاشر من رمضان.وأوضح أنه من المقرر طرح 2 مليون متر مربع في مدينة السادات خلال الشهر المقبل، و4 ملايين متر مربع في العاشر من رمضان لإقامة 3 مجمعات ص

عمر سالم

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد طرح 6 ملايين متر أراضي صناعية مرفقة على المستثمرين في مديتي السادات والعاشر من رمضان.

وأوضح أنه من المقرر طرح 2 مليون متر مربع في مدينة السادات خلال الشهر المقبل، و4 ملايين متر مربع في العاشر من رمضان لإقامة 3 مجمعات صناعية جديدة مجهزة بالتراخيص، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لطرح 15 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة على المستثمرين خلال العام الجاري.

وأضاف قابيل، خلال الجولة التي يقوم بها في مدينة السادات بالمنوفية، اليوم السبت، أن طرح الأراضى الجديدة يأتي لتلبية احتياجات الصناعة والتوسع في ظل أنها تعد فرصة كبيرة للتصنيع في مصر وجعلها قاعدة صناعية للتصدير، مشيرًا إلى أن بمجمعات العاشر من رمضان سوف يصل إجمالي المجمعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها إلى 15 مجمعاً، منها 8 بالصعيد.

وأكد أن الصناعة هي عصب الاقتصاد كما أن الوقت الحالى هو الأفضل للصناعة، لاسيما بعد تعويم الجنيه وارتفاع الطلب على المنتجات واكتساب الميزة التنافسية للتصدير.