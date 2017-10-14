قابيل: طرح 4 أفدنة ضمن المرحلة الأولى لمجمع مرغم للبلاستيك

محمد مجدي:أكد المهمدس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح 4 أفدنة ضمن المرحلة الأولي للمجمع البالغ إجمالي مساحته 25 فدانا، وتخصيصها للصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة البلاستيك بهدف توفير الخامات اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية داخل مجمع البلاستيك.وقال قابيل

محمد مجدي:

أكد المهمدس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح 4 أفدنة ضمن المرحلة الأولي للمجمع البالغ إجمالي مساحته 25 فدانا، وتخصيصها للصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة البلاستيك بهدف توفير الخامات اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية داخل مجمع البلاستيك.

وقال قابيل خلال الجولة التفقدية لمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية اليوم السبت، إنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال داخل مجمع البلاستيك والذي يستهدف تقديم خدمات الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية للمستثمرين، مشيرا إلي أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المركز خلال شهر فبراير المقبل.