قابيل: صناعة الأثاث تمتلك مزايا تؤهلها للمنافسة خارجيا

محمد ريحان: أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة بكافة مؤسساتها…

محمد ريحان:

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة بكافة مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من إنشاء مدينة الأثاث بدمياط بإستخدام أحدث التكنولوجيات والتي تعد من المشروعات القومية الهامة التي ستعمل على إحداث طفرة في صناعة الأثاث في مصر وزيادة الصادرات المصرية من الأثاث ، إلى جانب توفير الآلاف من فرص التشغيل.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح المعرض الثاني لتكنولوجيا صناعة الأثاث بالشرق الأوسط WOODTECH”” بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة الصناعة حيث قامت يرافقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بافتتاح المعرض الذى يعقد على مدار 3 أيام فى الفترة من 11 إلى 13 من نوفمبر الجارى، ويستعرض المعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث من أدوات وآلات وماكينات وخامات طبيعية وصناعية، ويقوم بتنظيمه كل من محافظة دمياط، ومدينة دمياط للأثاث وشعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط.

وأشار قابيل إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤخرا بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لورش الأثاث بدمياط استفاد منها 96 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الأثاث بدمياط وذلك بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن مشاركة وتمثيل كل هذا الكم من الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالمعرض وهي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الأثاث التابع للمراكز التكنولوجية، وهيئة تنمية الصادرات يعكس مدى الاهتمام الذى توليه الوزارة بهذا القطاع الصناعى الهام.

كما أكد أهمية المعرض – والذى يعقد للعام الثاني على التوالي – بإعتباره منصة لتبادل الخبرات بين صناع الأثاث المصريين ونظرئهم حول العالم، إلى جانب دوره في إتاحة والتعرف على أحدث المستجدات والتصميمات والماكينات المستخدمة في مجال صناعة الأثاث، وكذا أهم التطورات العالمية المتعلقة بتلك الصناعة ومنها التوجه نحو استخدام الأخشاب المصنعة والدهانات صديقة البيئة.

وأضاف الوزير أن المعرض قد شهد مشاركة 53 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأثاث، إلى جانب مشاركة عدة شركات ومصنعيين محليين منهم عدد 2 مصنع متخصص في صناعات الاقتصاد الأخضر تقوم بإنتاج اخشاب وبلاستيك خشبي معاد تدويره من المخلفات البلاستيكية والزراعية، وعدة شركات متوجهة حديثا للنشاط الصناعى بديلا عن النشاط التجارى، إلى جانب مشاركة وزارة الانتاج الحربي بخطوط انتاج متخصصة مصنعة محليا بنسبة 100%.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بالدورات التدريبية التي قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذها مؤخرا في دمياط في مجال التصميم والتي إستهدفت التعرف على أحدث الإتجاهات والتصميمات العالمية في صناعة الأثاث وسبل مواكبتها.

وأضاف أن المعرض يستهدف مواكبة الإتجاه العالمى نحو استخدام الأخشاب المصنعة بديلا عن الأخشاب الطبيعية، لافتاً أن 85 % من صناعة الأثاث حول العالم تستخدم الأخشاب الصناعية، مقابل 15% فقط تقوم بالإعتماد على الأخشاب الطبيعية لا تتعدى مشاركة مصر منها سوى 1%.