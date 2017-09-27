قابيل: شركة إيفرجرو للأسمدة تنفذ مشروعا جديدا في مصر

خالد بدر الدين:أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة بصدد إقامة مشروع جديد في مصر بالتعاون مع شركتين عالميتين في مجال الأسمدة والفوسفات باستثمارات 9.5 مليار جنيه (536.7 مليون دولار).وأضاف قابيل في بيان حصلت وكالة رويترز على نسخة منه أن المشروع ال

خالد بدر الدين:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة بصدد إقامة مشروع جديد في مصر بالتعاون مع شركتين عالميتين في مجال الأسمدة والفوسفات باستثمارات 9.5 مليار جنيه (536.7 مليون دولار).

وأضاف قابيل في بيان حصلت وكالة رويترز على نسخة منه أن المشروع الجديد قد يبدأ الإنتاج مطلع عام 2020 بحجم 600 ألف طن أسمدة و500 ألف طن ثنائي فوسفات الكالسيوم و700 ألف طن حامض الكبريتيك.

لم يذكر البيان تفاصيل عن تمويل المشروع أو هوية الشركتين العالميتين كما لم يتمكن المحللون فى وكالة رويترز من الاتصال بوزراة التجارة والصناعة أو لشركة ايفرجرو للتعليق على المشروع.

وقال محمد الخشن الرئيس التنفيذي لشركة إيفرجرو التي تأسست عام 2006 في إنتاج الأسمدة والكيماويات في البيان إن 25% من الإنتاج المستهدف من المشروع الجديد سيوجه للسوق المحلية في حين سيجري تصدير 75% للخارج وبخاصة أسواق شرق أفريقيا.