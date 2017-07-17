قابيل: زيارة دول الميركوسور لاستعراض فرص التعاون.. قريبًا

أحمد اللاهونىأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لإرسال وفد مصري يضم مسئولين من القطاع الحكومي ورجال الأعمال إلى دول الميركوسور الأربع وهى الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لاستعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بي

أحمد اللاهونى

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لإرسال وفد مصري يضم مسئولين من القطاع الحكومي ورجال الأعمال إلى دول الميركوسور الأربع وهى الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لاستعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بين الجانبين، ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متوازنة بين مصر ودول التجمع.

ووقعت مصر اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور الذي يضم كلا من” البرازيل والأرجنتين، والاورجواي والبارجواي “في عام 2010، في حين وافق البرلمان الأرجنتيني في مايو الماضي على الاتفاق.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني، والذى عقد بحضور مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتينى وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بكلا البلدين.

ولفت إلى أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد خطوة مهمة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الموقعة على الاتفاقية.

وقال إن هذه الاتفاقية ستسهم فى تحسين وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف، وكذا فتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الاتفاقية.