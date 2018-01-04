قابيل: رصد مخالفات استيراد مستلزمات إنتاج بمليار جنيه

إبراهيم المناسترلي: الحملات شملت المستلزمات المستوردة لـ 40 مصنعاً فى مجال الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية

10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 811 مركز صيانة وإصدار 2000 رخصة مراجل بخارية وإعداد 5 آلاف و458 دراسة فنية لحساب نسب الهالك والفاقد أبرز إنجازت المصلحة خلال 2017

المال-خاص

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً كاملا بين مصلحتى الرقابة الصناعية والجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الانتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية، مشيرا الى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التى استوردها 40 مصنعاً حتى شهر ديسمبر تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية.

وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً للقرار الوزارى الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بالمستلزمات المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وقال الوزير إن حملات التفتيش على المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالى مليار جنيه، مشيرا الى أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وتنمية منظومة نمو الصناعة الوطنية.

وقال إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التى تم تنفيذها على المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات مفككة كمستلزمات إنتاج وتجميعها فى شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأى عمليات تصنيعية، مشيراً أيضا الى قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعى بغرض الإتجار بها وكذلك مستلزمات ليست لها علاقة بالمنتج المرخص له بإنتاجه بغرض الإتجار.

واشار إلى أنه تم ايضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الانتاج باستغلال السجل الصناعى السارى للاستيراد كمستلزمات بغرض البيع بالاسواق، لافتا الى أن بعضها تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الصدد دون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الاعفاءات الى 25 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017، حيث أشار إلى أن المصلحة أجرت ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما قامت أيضا بعمل 5 الاف و458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتى ساهمت فى الحفاظ على حق المصدرين فى الحصول على الإعفاءات التى منحتها الدولة فى مجال رد الرسوم الجمركية وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وفى هذا الإطار أوضح الكيميائى /إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت خلال عام 2017 بإصدار 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية ومتابعتها للتأكد من التشغيل الآمن لها واعتمدت 26 مطبعة لمواد التعبئة والتغليف بما يضمن تعبئة المنتجات فى عبوات معلومة المصدر ويسهل تتبعها أثناء تداولها فى الأسواق، فضلاً عن اعتماد 811 مركزا لصيانة السلع والأجهزة والتأكد من ضرورة تأهيلها فنيا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن فى مجال الصيانة والإصلاحات، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيامها ببحث 3 الاف و300 شكوى واستفسار وتمت متابعتها والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.