قابيل : جار توسيع أنشطة الاعتماد لتشمل المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة

هانى الدسوقى : منح الاعتماد لجهات سعودية وكويتية وألمانية و هنديةالمال- خاص:أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطني للاعتماد لتشمل مجالات اعتماد المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة، بما يسهم في تحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية، ويمهد

هانى الدسوقى : منح الاعتماد لجهات سعودية وكويتية وألمانية و هندية



المال- خاص:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطني للاعتماد لتشمل مجالات اعتماد المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة، بما يسهم في تحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية، ويمهد للتقدم للحصول على الاعتراف الدولي في المجالات الجديدة، لافتاً إلى أنه يجري أيضاً تصميم بوابة إلكترونية متكاملة للمجلس تتضمن ميكنة الأعمال والأنشطة داخل المجلس لتسهيل إتمام كل إجراءات التقييم والاعتماد، خاصة في ظل تزايد عدد الجهات المتقدمة للاعتماد من خارج مصر والتي تشمل دولا مثل الهند والسعودية والسودان والكويت والنيجر.

وقال إن المجلس الوطني للاعتماد يسعى أيضاً إلى الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية “EA” الأمر الذي يسهم في تأهيل جميع الصادرات المصرية الحاصلة على شهادات اختبار من جهات معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد للدخول إلى السوق الأوروبية دون إعادة فحص، مشيراً إلى مشروع التوأمة المؤسسية الذي بدء تنفيذه العام الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي ممثلاً في الحكومة الألمانية (وزارة الاقتصاد والطاقة، ومعهد بحوث واختبارات المواد (BAM)، وهيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS)، وإدارة الجودة (BFR) ، والحكومة الإيطالية ممثلة في جهاز الاعتماد الإيطالي (ACCREDIA) ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 24 شهراً ويستهدف تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد .

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد خلال العام الحالي وإنجازاته خلال عام 2017.

وأشار “قابيل” إلى أن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من قبل المنظمتين العالميتين “ILAC/IAF” حتى عام 2021 وتوسيع مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، و الترويج المباشر والمستمر لأنشطة الجودة والاعتماد داخل مصر وخارجها يعد من أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي.

ومن جانبه، قال المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمجالات الجديدة للاعتماد والتي بدأ المجلس في قبول جهات تقييم مطابقة للتقدم للاعتماد بها مثل اعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية “ISO/IEC 17024” واعتماد جهات منح شهادات المنتجات طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065 واعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043.

ولفت إلى أن المجلس قام بإعتماد مجموعة من جهات الاعتماد خارج مصر، تضمنت معامل هيئة المواصفات السوادنية ومعامل إختبار شركة مطابقة، وتحقق فى مجال اختبار مكونات السيارات فى السعودية ومعامل اختبار الأغذية بالشركة الأهلية للصناعات الغذائية فى السعودية وجهة منح شهادات(RINA) بإيطاليا وجهة منح شهادات (TUO) بألمانيا ومعمل شركتي الجاسم و(KDCOW) بالكويت ومعمل شركة ( ZINDER) فى النيجر وشركات (BVQCERT) وشركة (QFS)وشركة (OTABU)وشركة (ICL)بالهند.

وأضاف أن المجلس قام أيضاً بأنشطة اعتماد نيابةً عن جهات اعتماد عالمية تضمنت التقييم لاعتماد جهات منح شهادات نيابةً عن جهة الاعتماد الأمريكية (ANAB)، وجهاز الاعتماد البريطاني (UKAS) بالإضافة إلى جهاز الاعتماد الإيطالي (ACCREDIA)، وجهاز الاعتماد النيوزيلاندي، والتقييم لاعتماد معامل اختبار نيابة عن جهة الاعتماد الفنلندية “فيناس”.

وأوضح أن إجمالي جهات التقييم والمطابقة المعتمدة من المجلس حتى نهاية العام 2017 بلغ 393 جهة تقييم تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يسهم في رفع الكفاءة الفنية ودقة النتائج ويدعم المنتجات ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما قام المجلس بعمل تقارير مراجعة لملفات 104جهات تقييم مطابقة جديدة وإجراء زيارات مراجعة دورية لـ 321 جهة تقييم.

وتابع أن المجلس نجح خلال العام الماضي في تصميم وإطلاق موقع إلكتروني جديد يتماشى مع كل المستجدات التكنولوجية المتبعة في مواقع جهات الاعتماد الأوروبية والأمريكية.