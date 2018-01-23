قابيل: جار الاتفاق مع روسيا لوضع خارطة مفاوضات التجارة الحرة

تخطى صادرات مصر لروسيا الـ 500 مليون دولار لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين البلدين أحمد عنتر: 32.8 ارتفاع الصادرات لروسيا خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2017 الزيادة فى التصدير شملت قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والطبية والأجهزة والمفروشات المنزلية محمد ريحان أكد

تخطى صادرات مصر لروسيا الـ 500 مليون دولار لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين البلدين

أحمد عنتر: 32.8 ارتفاع الصادرات لروسيا خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2017

الزيادة فى التصدير شملت قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والطبية والأجهزة والمفروشات المنزلية

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورا كبيراً فى كل المحاور وعلى مختلف الأصعدة، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومتين المصرية والروسية لتعزيز العلاقات بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، لافتاً الى أن المؤشرات الأولية لعام 2017 تقول إن صادرات مصر لروسيا ستتخطى حاجز الـ 500 مليون دولار وذلك لأول مرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال إن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان سيسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وأسواق هذه الدول بصورة كبيرة، لافتاً الى أنه جار حالياً الاتفاق مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى على خارطة طريق المفاوضات والتى من المقرر أن تنطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصرى بموسكو حول تطور الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.

وأوضح قابيل أن التقرير أشار الى أن صادرات مصر لأسواق روسيا الاتحادية حققت زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي حيث ارتفعت بنسبة 32.8% وبلغت 464.8 مليون دولار مقارنة بـ 350 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

ومن جانبه لفت أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية لاسواق روسيا الاتحادية نتجت عن الجهود الترويجية المكثفة التي قام بها مكتب مصر التجاري بالعاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن هذه الجهود اسفرت ايضا عن توفير اكثر من 23 فرصة تصديرية بمختلف القطاعات بقيمة تصل الي 60 مليون دولار.

ولفت الى أن المكتب التجاري بموسكو يستهدف خلال المرحلة المقبلة الترويج للقطاعات السلعية ذات الاولوية باستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، مشيراً الي ان المكتب يسعي لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الروسي لقطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والاثاث والصناعات الهندسية.

واضاف عنتر أن بنود الصادرات المصرية لروسيا شملت 35 بنداً وهو ما يعكس تنوع هيكل الصادرات التقليدية للاسواق الروسية، مشيرا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة صادرات السيراميك والصناعات الغذائية والصناعات الطبية بجانب التقليدية والتي تتضمن البطاطس والبرتقال والبصل.

وأوضح الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال الفترة محل التقرير، ترجع الي ارتفاع صادرات مصر في عدد من البنود التصديرية الرئيسية، مشيراً الي ان الخضراوات والفاكهة الطازجة حققت زيادة قدرها 39% وبلغت 359 مليون دولار مقارنة بنحو 258.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، حيث تمثل صادرات الخضر والفاكهة الطازجة 77% من إجمالي صادرات مصر لأسواق روسيا الاتحادية وتتمثل اهم بنودها في العنب والبطاطس الطازجة والبصل والنباتات الطبية والعطرية.

وأشار الى أن صادرات المنتجات الغذائية لروسيا بلغت 17 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضى مقارنة بنحو 9 ملايين خلال نفس الفترة من 2016 محققة زيادة بلغت 87%، مشيراً الي أن الصادرات المصرية من الفراولة المجمدة وصلت لنحو 10.7 مليون دولار مقارنة بنحو 3.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

واضاف رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو أن صادرات الاجهزة المنزلية بلغت نحو 24 مليون دولار محققة زيادة قدرها 550% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ،لافتا الي ان الصادرات المصرية من المفروشات المنزلية 1.8 مليون دولار مقارنة بنحو مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 محققةً زيادة بلغت 80%، كما حققت صادرات الصناعات الطبية العام الماضى زيادة قدرها 49% حيث بلغت نحو 9.7 مليون دولار مقارنة بـ 6.5 مليون دولار عام 2016.