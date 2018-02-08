قابيل: توقيع عقد مع سنغافورة القابضة لإنشاء كوم أوشيم الصناعية.. قريبًا

محمد ريحانأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة توقيع عقد شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة لإنشاء مدينة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم ف

محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة توقيع عقد شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة لإنشاء مدينة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم فى مستهل زيارته لدولة سنغافورة مع مسئولي شركة سنغافورة القابضة، حيث استهدفت وضع الخطوط العريضة لبنود اتفاق انشاء مدينة كوم اوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، حضر اللقاء محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، وياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية، وأحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد حبيقة مستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقطاع التجارى، وعمر خورشيد مدير المشروعات القومية بوزارة التجارة والصناعة.

قال قابيل إن الوزارة شكلت مجموعة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ضمت ممثلين وخبراء من كافة الجهات المعنية بالكهرباء، والمياه والصرف، والاسكان، والصناعة والبيئة لوضع دراسة تفصيلية لمشروع تنمية المدينة تشمل المخطط العام ودراسة المرافق والبنية الاساسية والطرق والنقل والأثر البيئي والاجتماعى والاقتصادي والتكلفة، لافتا الى انه يجرى حاليا اعداد دراسات اقتصادية متكاملة حول المشروعات الصناعية التى ستقام داخل المدينةالجديدة بالتعاون مع احدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة.

وأضاف: إن المشروع الجديد يدعم الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من موارد الدولة من خلال مدينة صناعية كاملة المرافق ومجهزة بأحدث التقنيات الداعمة للتنمية الصناعية، إلى جانب تنمية الصناعة بالمدينة الجديدة على أحدث المعايير العالمية للصناعة، وربط المدينة بسلاسل القيمة المضافة المحلية وتعظيم مكون الصناعة المحلي، فضلاً عن ربط المدينة بسلاسل التصنيع العالمية لتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات منها إلى الأسواق الخارجية، وإنشاء مدينة جاذبة للكتلة السكانية تتمتع بكافة متطلبات الحياة الحديثة للعاملين وأسرهم.

ولفت إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستساهم بقيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع وستقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه إلى رأس الأرض المشروع وتساهم شركة سنغافورة القابضة بقيمة كافة أعمال الانشاءات والترفيق داخل المدينة وكذا تسويق وادارة المدينة.

ومن ناحية اخرى شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بورشة العمل التي نظمتها شركة سنغافورة القابضة حول “مدينة كوم اوشيم الصناعية”.

وقال الوزير ان مشروع إنشاء المدينة الصناعية المتكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم والذى من المخطط ان تنفده شركة سنغافورة القابضة يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية السنغافورية بصفة عامة ونقلة هامة للتعاون الاستثماري بين البلدين بصفة خاصة، حيث يرجع اختيار الشركة السنغافورية لتنفيذ هذا المشروع الضخم إلى الخبرات السنغافورية الكبيرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية داخل سنغافورة وخارجها في عدد من الدول تتضمن الصين والهند وفيتنام الى جانب دول فى افريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن مشروع مدينة كوم أوشيم الصناعية سيقام على مساحة 7 آلاف و872 فدانًا أي نحو 33 مليون متر مربع؛ حيث تضم مشروعات صناعية متطورة في مختلف المجالات وتجمع عمراني متكامل، وتوفر نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.