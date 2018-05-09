قابيل: توجيه رئاسي بالتوسع في إفريقيا اقتصاديا

محمد ريحان واحمد اللاهوني قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هناك توجيها رئاسيا بالتوسع في إفريقيا اقتصاديا.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الدورة التدريبية مع المحررين الاقتصاديين أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التى انضمت مصر إليها فى مارس الماضي ستدعم زيادة صادرات

محمد ريحان واحمد اللاهوني

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هناك توجيها رئاسيا بالتوسع في إفريقيا اقتصاديا.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الدورة التدريبية مع المحررين الاقتصاديين أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التى انضمت مصر إليها فى مارس الماضي ستدعم زيادة صادرات مصر للقارة الإفريقية 4 أضعاف قيمتها الحالية والبالغة 4 مليارات دولار.

ووقع على اتفاقية التكتلات الافريقية 44 دولة إفريقية، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ حال تصديق 22 دولة عليها.



وتسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري الإفريقي بنسبة 22% من إجمالي حركة تجارة عالمية الإجمالية 2022

و استطرد: “مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة تأخد وقتا أكبر لحين تحديد قائمة السلع”.

وأجرت مصر يناير الماضي مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الجمركي “الأوراسي” في إطار سياسة الانفتاح على العالم.