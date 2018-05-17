قابيل: تنفيذ مشروع لزراعة وتصنيع التمور باستثمارات سعودية

- مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور.. ونستهدف الارتقاء بسلاسل الإنتاجمحمد ريحانأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبريات الشركات السعودية العاملة فى مجال الاستثمار الزراعى بصدد تنفيذ مشروع ضخم لزراعة وإنتاج وتصنيع وتوزيع التمور والزيتون فى مصر، برأسمال يبلغ ملي

– مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور.. ونستهدف الارتقاء بسلاسل الإنتاج



محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبريات الشركات السعودية العاملة فى مجال الاستثمار الزراعى بصدد تنفيذ مشروع ضخم لزراعة وإنتاج وتصنيع وتوزيع التمور والزيتون فى مصر، برأسمال يبلغ ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت فى تنفيذ مشروع زراعة النخيل على مساحة ألف فدان بالواحات البحرية، كما ستقوم خلال المرحلة القريبة المقبلة ببدء إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج مصنعات التمور إلى جانب عدد من ثلاجات التخزين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مجموعة زادنا للاستثمار الزراعى والتنمية العقارية، برئاسة عبد الوهاب صالح الراجحي رئيس مجلس إدارة المجموعة، حضر اللقاء المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أمجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.

وقال قابيل إن الوزارة تستهدف الارتقاء بكل سلاسل إنتاج قطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة، لافتًا إلى حرص الوزارة على دعم قطاع التمور بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج التمور بنسبة 18% من حجم الإنتاج العالمى للتمور.

وأشار الوزير إلى أهمية تسويق التمور المصرية بعلامات تجارية “Branding” بالأسواق العالمية، والاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات التمور المصرية، ما يسهم فى زيادة تنافسيتها ورواجها بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى حرص الوزارة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة والتي تشمل قطاع التمور.

وفيما يتعلق بإنتاج التمور بالواحات البحرية، قال الوزير إن الواحات تنتج ما يزيد على 60 ألف طن سنويًا من الصنف السيوى والصعيدي نصف الجاف والمجدول بخلاف الأصناف الأخرى، مشيرًا إلى أنه يجري وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء مخازن مبردة بسعة تخزينية تبلغ 4 آلاف طن بالواحات البحرية، والتي ستسهم في إطالة فترة تخزين التمور والحصول على تمور ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات التصديرية.

وقال عبد الوهاب الراجحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة زادنا، إن الشركة مهتمة بالسوق المصرى منذ عام 2002 كأحد أهم الأسواق الواعدة فى مجال إنتاج التمور بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة للوصول إلى معدلات الجودة التي تستهدفها الشركة لتسهيل عمليات النقل اللوجيستى والتخزين.

وأشار الراجحى إلى سعى الشركة للاستفادة من الحوافز التى تقدمها وزارة التجارة والصناعة فى مجال إنتاج التمور والتى تشمل تسهيل الاشتراك بالمعارض الخارجية وتوفير الأيدى العاملة المدربة والخبرات المتخصصة فى هذا المجال، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة لمشروعات تخزين وتصنيع التمور.

جدير بالذكر أن مجموعة “زادنا” هى شركة مساهمة مصرية برأسمال سعودى وتعمل فى مجال زراعة وإنتاج وتخزين وتصنيع وتسويق التمور، ولديها 12 فرعا لتسويق التمور بالسوق المصرية.